Reggie Fils-Aimé erklärt, warum Nintendo die Preise für Spiele nicht senken wird

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Erst neulich beendete der eShop einen großartigen Spielverkauf und bot die Möglichkeit, mehrere Top-Titel zu deutlich niedrigeren Preisen als üblich zu ergattern. Für diejenigen, die auf ein Mario- oder Zelda-Spiel hofften, war die Auswahl jedoch eher spärlich; Ganz wie gewohnt hatte Nintendo keine Preise gesenkt.

Nun hat der ehemalige Nintendo of America-Präsident Reggie Fils-Aimé in einem Twitch-Interview mit Joost Van Dreunen zu dem Thema Stellung genommen. Darin erklärt Fils-Aimé, warum wir nicht auf Preiskürzungen bei Nintendo-Titeln hoffen sollten, und weist darauf hin, dass es unter anderem historische Gründe dafür gibt (transkribiert über Resetera):

"Die Nintendo-Mentalität ist: Wir bringen ein fertiges Spiel heraus. Es ist bereit zum Spielen. Es gibt kein Update am ersten Tag, das drei Stunden dauert. Und ein Teil davon ist, dass es eine andere Mentalität ist. Das ist ihre Denkweise. Ich vergleiche das mit der Idee der Handwerkskunst in Kyoto. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz also in Kyoto. Für diejenigen unter euch, die sich mit der japanischen Geschichte auskennen: der alten Hauptstadt des Kaisers und einer Stadt, die für ihre feine Handwerkskunst bekannt ist: Leinen, Porzellan, Keramik – das ist Kyoto. Ich bin überzeugt, dass Nintendo als Unternehmen genau diese Mentalität hat."

Er glaubt, dass diese Perfektionistenmentalität und der Wunsch, fertige Produkte von höchster Qualität zu liefern, Nintendos Philosophie durchdringen. Sie setzen daher einen Preis für das Produkt fest, und dieser Preis gilt, weil das Produkt das Geld wert ist:

"Wir werden die besten Spiele bauen, wir werden sie funktionsfertig rausschicken, und deshalb wehren sich Kunden manchmal dagegen: Wir bewerten unsere Spiele nicht. Legend of Zelda: Breath of the Wild erhielt seit seinem Start keinen Preisnachlass. Wurde nie abgesetzt. Gelegentlich beschließen Einzelhändler etwas, aber das Unternehmen hat nie einen Rabatt angeboten. Das ist Teil dieses Prozesses: Wir machen es so gut wie möglich, wir schicken es funktionsfertig und verlangen einen fairen Preis, und dieser Preis wird sich nie ändern."

Dass Nintendos Titel durchgehend ein hohes Qualitätsniveau liefern, in einem polierten Zustand veröffentlicht und "funktionsfertig" sind (wie Fils-Aimé es ausdrückt), ist im Grunde eine objektive Tatsache. Aber was hältst du von Nintendos Preispolitik?