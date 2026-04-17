Der Frühjahrsverkauf hat im Switch eShop begonnen

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Die Frühjahrsverkäufe sind bereits in vollem Gange und die meisten Geschäfte sind bereits abgeschlossen, aber im Switch eShop fängt es gerade erst an und läuft bis zum 29. April. Das bedeutet, dass es derzeit tolle Angebote für viele Spiele gibt, auch wenn es erwähnenswert ist, dass First-Party-Titel offenbar komplett fehlen.

Das heißt aber nicht, dass es keine Schnäppchen gibt, ganz im Gegenteil. Wir haben zehn großartige Vorschläge für Sie zusammengetragen, die Sie unten ansehen können, aber wie immer empfehlen wir Ihnen, in den Kommentarbereich zu schreiben, wenn Sie etwas besonders Gutes finden, das Sie mit anderen teilen möchten.