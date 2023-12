Rebel Moon wurde in 3 Tagen von 24 Millionen Menschen auf Netflix gesehen

HQ

Rebel Moon - Part One: A Child of Fire ist jetzt in freier Wildbahn. Wenn Sie ihn gesehen haben, haben Sie wahrscheinlich entschieden, ob Sie ihn lieben oder hassen, aber es sieht so aus, als ob die Kritiken für den Film nicht so wichtig sind, da er bereits viele Augen auf Netflix gelenkt hat.

Wie der Streamer zeigt, erhielt Rebel Moon - Part One: A Child of Fire in den ersten 3 Tagen 23,9 Millionen Aufrufe. Damit schlug er Leave the World Behind, der in den ersten 7 Tagen 19,7 Millionen Aufrufe erzielte.

Wenn wir uns einige andere große Netflix-Erfolge des Jahres ansehen, wie One Piece, das in den ersten vier Tagen nach der Veröffentlichung 18 Millionen Aufrufe erzielte, ist klar, dass Rebel Moon für den Streamer gut abgeschnitten hat. Da der zweite Film in nur 4 Monaten herauskommt, ist es wahrscheinlich, dass die Kritikerkritiken keine Rolle spielen werden, solange es Augen gibt, die man weiter beobachten kann.