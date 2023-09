One Piece wurde in den ersten vier Tagen nach der Veröffentlichung von über 18 Millionen Menschen angesehen

HQ

Egal, ob Sie seit Kapitel 1 lesen oder gerade Ihre Zehen mit der neuen Netflix-Show in die Grand Line getaucht haben, One Piece erweist sich immer noch als unglaublich beliebt. Wir haben kürzlich berichtet, dass die Serie in 84 Ländern gezeigt wurde, und jetzt haben wir einige Zahlen darüber, wie viele Leute sie tatsächlich gesehen haben .

Laut Netflix erreichte die Show in den ersten vier Tagen nach ihrer Veröffentlichung 18,5 Millionen Zuschauer. Das ist unglaublich beeindruckend, da es die zweitmeistgesehene Show von 3 Millionen Zuschauern übertraf.

Der Fluch der Anime-Adaptionen könnte vorbei sein, wenn mehr Shows der One Piece-Formel folgen. Es ist nicht das herausragendste Fernsehen, aber es ist viel bekömmlicher als Cowboy Bebop oder Ghost in the Shell.