Rebel Moon the Director's Cut bietet Gewalt und Dreck in diesem neuen Red Band-Trailer

Nur noch eine Woche ist es bis zur Premiere von Zack Snyders ungezügeltem, unzensiertem und finalem Schnitt von Rebel Moon, der auf Netflix Premiere feiert.

Das Datum ist, wie bereits erwähnt, der 2. August für alle actionhungrigen Nerds und jetzt hat Netflix den Deckel ein wenig gelüftet und bietet einen kleinen Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird.

In diesem offiziellen Red Band-Trailer bekommen wir genau das zu sehen, worüber die Marketingabteilung von Netflix im Vorfeld so viel gesprochen hat, nämlich Dreck und Blut. Mehr von allem, was das Leben lebenswert macht.

Gewalttätiger und sexier, so wird der Rebel Moon Director's Cut beschrieben, der in zwei Episoden präsentiert wird, Chalice of Blood und Curse of Forgiveness. Schauen Sie sich den Trailer unten an.

Bist du gehyped?