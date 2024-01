Rebel Moon ist immer noch beliebt auf Netflix

HQ

Zack Snyders Weltraumoper ist immer noch erfolgreich, und in der zweiten Woche in Folge ist der Film mit 34 Millionen Aufrufen der beliebteste auf der Plattform. Mit anderen Worten, Rebel Moon hat sich im Vergleich zu seiner Eröffnungswoche, als es "nur" 24 Millionen Aufrufe schaffte, gesteigert.

Im Vergleich zu Leave the World Behind, einem Film, der seit langem der größte Netflix-Hit ist, hinkt Rebel Moon etwas hinterher. Aber die Zahlen dieser Woche deuten darauf hin, dass er einen langen Atem hat, was natürlich ein gutes Omen für die Premiere des zweiten Teils ist - Rebel Moon Part 2: The Scargiver.

Wie oft haben Sie Rebel Moon gesehen und sind Sie überrascht, wie beliebt es auf Netflix geworden zu sein scheint?

Danke, Netflix.