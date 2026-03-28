Rebecca Ferguson ist offen dafür, für mehr zurückzukehren Peaky Blinders

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Im Rahmen des jüngsten Peaky Blinders: The Immortal Man -Films gab Rebecca Ferguson ihr Debüt in der historischen Dramaserie in der Rolle der Figur Kaulo, einer römischen Reisenden, die als Zwillingsschwester von Zelda, der Mutter von Tommy Shelbys Sohn Duke (gespielt von Barry Keoghan), galt.

Da Ferguson ein so prominenter Name im modernen Film und Fernsehen ist, fragen Sie sich vielleicht, ob wir die Schauspielerin jemals in der Welt der Peaky Blinders in der Rolle der Kaulo zurücksehen werden? Die gute Nachricht ist, dass Ferguson sich nicht direkt gegen eine Rückkehr ausgesprochen hat, aber gleichzeitig scheint sie nicht allzu verzweifelt darauf bedacht zu sein, wieder in die Welt der Dramaserie einzutauchen.

Im Gespräch mit RadioTimes sagte Ferguson: "Ich sage nie nein. Ich denke, Kaulo war für diesen Film so essenziell, aber ich habe nicht immer das Gefühl, dass eine Figur eine Fortsetzung braucht; wir können damit zufrieden sein, nicht zufrieden zu sein."

Also gibt es eine Chance. Nicht, dass wir besonders scharf auf weitere Peaky Blinders sind, die auf dem Fundament von The Immortal Man aufbauen, denn der Film hat nicht an die hohe Qualität der Serie herangewachsen, wie wir in unserer speziellen Rezension erwähnt haben.

Hast du schon Peaky Blinders: The Immortal Man gesehen?