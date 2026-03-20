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Als bekannt wurde, dass Peaky Blinders weitergeführt werden und die Geschichte von Tommy Shelby endlich mit einem eigenen Film abschließen wollte, war ich ziemlich begeistert. Die sechs Staffeln dieser Serie, die sich über fast ein Jahrzehnt Fernsehen erstrecken, wurden mir aus verschiedenen Gründen über die herausragende Qualität hinaus sehr beliebt. Als jedoch bekannt wurde, dass Netflix beteiligt sein würde, begann mein Vertrauen in das Projekt zu schwanken, auch wenn das Kern-Kreativteam der Serie, darunter Schöpfer und Autor Steven Knight, für das Projekt zurückkehren würde. Jeder, der die Originalfilme von Netflix gesehen hat, weiß, dass sie meist in äußerst ungleichmäßiger Qualität erscheinen, mit einigen hervorragenden Optionen (zum Beispiel Knives Out) und einigen, bei denen man sich fragt, warum sie überhaupt genehmigt wurden. Würde Peaky Blinders: The Immortal Man also in die erstere Kategorie passen und Tommy Shelby in einem würdigen Abschluss abschließen, oder stattdessen in die zweite Kategorie fallen und als unerwünschter Makel auf das Erbe der Serie dienen?

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Nachdem man gerade den Abspann auf Peaky Blinders: The Immortal Man gelaufen ist, ist klar, dass dies einer der besseren Netflix-Filme ist, auch wenn er nicht so stark ist wie die Hauptserie. Wir setzen lange nach den Ereignissen der sechsten Staffel an und finden einen besiegten und zurückgezogenen Tommy Shelby, der geduldig auf den Tag wartet, an dem der Tod ihn holen wird. Doch die Welt zerfällt mitten im Zweiten Weltkrieg, und Birmingham ist erneut ein Pulverfass, das darauf wartet zu explodieren, wobei eine gewalttätigere Peaky-Blinders-Gang unter der Führung von Tommys entferntem Sohn Duke erneut Ärger bereitet. Wenn Faschisten und Nazi-Unterstützer ins Getümmel kommen und Unschuldige, die einfach nur zur Verbesserung der Welt dienen, Opfer dieses Krieges werden, wird klar, dass Birmingham seinen Zigeunerkönig zurück braucht, wobei Tommy seine Einsamkeit zu seinem eigenen Missfallen beendet.

Es lässt sich nicht leugnen, was dieser Film ist und warum er gemacht wurde. Er ist nicht hier, um die nächste Ära von Peaky Blinders einzuleiten, er ist nicht dazu da, eine heldenhafte Kriegsgeschichte zu erzählen, sondern der letzte Akt von Tommys Geschichte, ein Weg, um vielleicht Cillian Murphys berühmtesten Figur wirklich ein endgültiges Ende zu setzen. Es ist düster, dunkel und durchgehend von den Geistern seiner Vergangenheit überschattet. Hier gibt es nicht viel, das dich zum Lächeln oder Grinsen bringt, es ist eine Erkundung der Psyche eines Mannes, der sich aus dem bösartigen Griff des Lebens befreien will, und leider kann das nicht ohne Preis kommen.

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Es gibt schockierende Momente in diesem Film, Methoden, die verwendet werden, um die Handlungsbögen anderer Schlüsselfiguren in der Peaky Blinders-Geschichte ähnlich abzuschließen, und einige sind wirkungsvoll, während andere wie eine vergeudete Notwendigkeit wirken. Zum Beispiel ist Paul Anderson nicht in der Besetzung, sodass man wahrscheinlich schließen kann, was das für Tommys Bruder Arthur bedeutet, einen der früheren sehr wichtigen Charaktere der größeren Erzählung. Tatsächlich gibt es zu diesem Zeitpunkt kaum noch Shelbys, auf die man sich konzentrieren kann, was bedeutet, dass wir eine Besetzung mit vielen neuen Stars und Charakteren finden. Ich habe daran nicht viel auszusetzen, aber einer der besten Aspekte an Peaky Blinders ist immer, wie es Charaktere stetig eingeführt und einen über eine oder mehrere Staffeln hinweg mit ihnen verbinden oder verstehen lässt. Dieser Film hat nur einen Bruchteil der Zeit, sodass Barry Keoghans Duke, Rebecca Fergusons Kaulo und Tim Roths John Beckett nicht ganz so wirken wie frühere Figuren. Für mich ist das eine gewisse Verschwendung von so exzellentem Talent.

Ähnlich ist die Handlung so strukturiert, dass es innerhalb der ersten Stunde viel Exposition und traditionelle Peaky Blinders gibt, was in Ordnung wäre, wenn es sechs Stunden Fernsehen gäbe, um die ganze Geschichte zu erzählen. In diesem Format bleibt uns weniger als eine Stunde, um diese Geschichte zu einer schönen kleinen Schleife abzuschließen, und das Ergebnis ist eine halsbrecherische Wendung, bei der es sich nicht so anfühlt, als wäre Tommys Abschied so perfekt, wie er hätte sein sollen. Was als Nächstes kommt, bin ich mir auch nicht sicher, ob Keoghans Herzog, wenn er die Grundlage für die nächste Ära sein soll, das Zeug dazu hat, die riesigen Fußstapfen zu füllen, die Murphy hinterlassen hat.

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Letztlich funktioniert Peaky Blinders: The Immortal Man als eigenständige Geschichte als gute Unterhaltung, aber sie ist sicherlich nicht die beste Version der größeren Serie. Die Teile dieses Films, die am meisten herausstechen, sind die Elemente, die Peaky Blinders schon immer gut umgesetzt hat; das Bühnenbild und das Kostümdesign, die Verbindung von Atmosphäre und Musik, die bemerkenswerte Darstellung von Cillian Murphy. Dieser Film setzt die Teile von Peaky Blinders fort, die wir alle kennen und lieben, stolpert dann aber ein wenig in seiner erzählerischen Struktur und wie er versucht, zu viel, zu ineffizient, in zu kurzer Zeit zu schaffen.

Es ist keineswegs ein Makel auf dem Erbe von Peaky Blinders und ohne Zweifel einer der besseren Originalfilme von Netflix (wobei die Messlatte normalerweise nicht so hoch liegt), aber erreicht er die wirklich erstaunliche Qualität der Hauptserie im Fernsehen? Nein, nein, das tut es nicht.