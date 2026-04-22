Euroleague-Play-ins: Monaco und Barcelona kämpfen am Freitag um den letzten Platz in den Play-offs

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Die Euroleague-Play-offs stehen nächste Woche fast bereit, mit sechs Teams, die sich über die reguläre Saison qualifiziert haben: Olympiacos, Valencia Basket, Real Madrid, Fenerbahçe, Zalgiris, Hapoel Tel Aviv.

Doch davor findet das Play-in-Turnier statt, bei dem die Teams zwischen Platz 7 und 10 belegten. Panathinaikos, das Siebter wurde, qualifizierte sich direkt und besiegte am Dienstag Monaco, den achten Platz, mit 87:79. Gleichzeitig besiegte das neuntplatzierte Barcelona das zehntplatzierte Crvena zvezda mit 80:72.

Der letzte der acht Play-off-Plätze wird an Monaco oder Barcelona vergeben, die am Freitag, den 24. April, um 19:30 Uhr MESZ, 18:30 Uhr BST antreten.

Euroleague-Playoff-Begegnungen und Termine

Die Euroleague-Play-offs finden ab Dienstag, den 28. April, statt und enden spätestens Mittwoch, den 13. Mai. Es besteht aus einer Reihe von Best-of-Five-Spielen, und die Position der regulären Saison spielt eine Rolle bei den Begegnungen:



Olympiakos (1) gegen Monaco oder Barcelona (letzter Gewinner der Play-ins)



Valencia Basket (2) gegen Panathinaikos (7, erster Gewinner der Play-ins)



Real Madrid (3) gegen Hapoel Tel Aviv (6)



Fenerbahçe (4) gegen Zalgiris (5)



Die ersten drei Spieltage der Play-offs wurden bestätigt: die ersten beiden Spieltage, die ganze Woche zwischen dem 28. April und dem 1. Mai, sowie der dritte und, falls nötig, vierte Spieltag in der darauffolgenden Woche zwischen dem 5. Mai und Freitag, dem 8. Mai. Falls erforderlich, endet der letzte Spieltag spätestens am 13. Mai, mit dem Final Four (direkter K.o., Einzelspiel) zwischen dem 22. und 24. Mai in Athen.