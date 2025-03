Real Madrid verspricht, dass sie nie wieder mit weniger als 72 Stunden Pause spielen werden

HQ

Es scheint keine Woche zu vergehen, in der sich Real Madrid nicht über irgendetwas beschwert... Diesmal beschweren sie sich jedoch nicht über Verschwörungstheorien gegen sie, sondern versuchen, die Gesundheit ihrer Spieler zu schützen. Und der Verein teilte über seinen offiziellen Fernsehsender und später über seinen Trainer Carlo Ancelotti auf einer Pressekonferenz mit, dass er sich weigern wird, ein Spiel ohne mindestens 72 Stunden Ruhezeit zwischen den Spielen zu spielen.

Letzte Woche spielten sie am Mittwoch um 21:00 Uhr MEZ ein Champions-League-Spiel (das in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen ging) und am Samstag spielten sie ein Ligaspiel um 18:30 Uhr MEZ gegen Villareal. Beide gewannen sie, am Samstag dank eines inspirierten Kylian Mbappé, aber die Erschöpfung war bei den Spielern deutlich zu spüren, von denen die meisten nun in ihre Heimatländer reisen werden, um mit ihren Nationalmannschaften zu spielen.

"Wir müssen diesen Spielern für ihre monumentale Leistung seit dem 3. Januar danken. Heute ist das letzte Mal, dass wir ein Spiel ohne 72 Stunden Pause spielen werden. Wir haben LaLiga zweimal gebeten, es zu ändern, und es ist nichts passiert", sagte Ancelotti. Laut LaLiga hat Real Madrid jedoch nicht um eine Änderung gebeten, bevor die Zeiten bekannt gegeben wurden, und als sie versuchten, sie zu bitten, sie zu ändern, war dies veraltet. Später antwortete Javier Tebas, Präsident von LaLiga, auf einen Tweet, dass Emilio (Butragueño, der Geschäftsführer von Real Madrid) tatsächlich darum gebeten hatte, das Ligaspiel am Samstag, den 28. März um 21:00 Uhr statt um 16:15 Uhr zu spielen, was ihnen weniger Stunden vor dem nächsten Spiel am Dienstag, dem 1. April, gab.

Mehr Ruhe zwischen den Spielen ist der einzige Weg, um weitere Verletzungen zu verhindern, sagen Experten

Es folgte das übliche Kreuzfeuer der Anschuldigungen zwischen dem Verein und LaLiga, aber sicher ist, dass Real Madrid das Recht hat, sich darüber zu beschweren, dass es seinen Spielern nicht genug Ruhe lässt, da medizinische Experten sagen, dass mindestens 72 Stunden die empfohlene Zeit für die Muskelregeneration ist, was der beste und einzige Weg ist, um die steigende Zahl von Verletzungen im Fußball zu verhindern. die die Gesundheit der Spieler gefährden, so ein von Relevo gefragter Physiotherapeut.

Tatsächlich hat der FC Barcelona am Montag angekündigt, dass er gegen die Entscheidung des spanischen Verbandes Berufung einlegen wird, das verschobene Spiel Barça gegen Osasuna am 27. März auszurichten, was nur 48 Stunden nach den Spielen Brasilien gegen Uruguay und Brasilien gegen Argentinien (wo Raphinha und Araújo spielen) stattfinden würde.

Der spanische Fußballspielerverband (AFE) veröffentlichte eine Erklärung, in der er daran erinnerte, dass das Kriterium von mindestens 72 Stunden zwischen den Spielen auch von der FIFPRO, dem Internationalen Verband der Profifußballerverbände, festgelegt wurde, und fügte hinzu, dass am Spieltag am vergangenen Wochenende vier Mannschaften aufgrund ihrer Spiele in europäischen Wettbewerben gezwungen waren, mit mindestens 72 Stunden Ruhezeit zu spielen: Real Madrid (in der Champions League), Real Sociedad, Athletic Club (in der Europa League) und Real Betis (in der Conference League).