Real Madrid verpasst zum ersten Mal seit vier Jahren den Einzug in das Final Four der Euroleague Olympiakos und Fenerbahçe sind die ersten Teams, die für das Euroleague Final Four bestätigt wurden.

HQ Die Euroleague-Playoffs (Viertelfinale) sind für zwei Teams bereits abgeschlossen. Und vielleicht war es so, wie es die Natur vorschreibt, dass die erste und zweite Mannschaft der regulären Saison (Olympiacos, 1. und Fenerbahçe, 2.) die ersten waren, die sich ihre Teilnahme am Final Four gesichert haben, nachdem sie die Mannschaften ausgeschaltet hatten, die über die Play-ins dazugekommen waren: Paris Basketball (7.) und Real Madrid (8.). Dies ist das erste Mal seit vier Jahren, dass Real Madrid das Final Four (Halbfinale) des höchsten europäischen Basketballwettbewerbs nicht erreicht hat und ihn 2023 zum letzten Mal gewann. Und das trotz einer guten Leistung von Madrid, mit einem besseren ersten Viertel, das später verschwendet wurde, und Madrid am Ende mit 84:86 zwei Punkte von einem Comeback entfernt war. Die beiden anderen Finalisten könnten heute Nachmittag zwischen Panathinaikos (3.) und Anadolu Efes (6.) ausgetragen werden, wobei Panathinaikos mit 2:1 gewann, Monaco (4.) gegen Barcelona (5.), wobei Monaco mit 2:1 führte. Obatala-photography / Shutterstock