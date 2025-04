Der Konflikt zwischen EuroLeague, EuroCup, Basketball Champions League und Euro Cup erklärt

HQ

Bilbao Basket, ein Basketballverein aus der baskischen Stadt im Norden Spaniens, hat seinen ersten europäischen Titel, den FIBA Euro Cup, gewonnen. Bilbao holt sich den Titel nach einem 72:65-Sieg im Hinspiel und einer Niederlage mit nur zwei Punkten (84:82) im Rückspiel gegen den griechischen Klub PAOK Saloniki.

Es kommt vor, dass Bilbao Basket den FIBA Euro Cup (den zweithöchsten europäischen Klubwettbewerb der FIBA) gewinnt, während der Fußballverein Athletic Club, ebenfalls aus Bilbao, der Favorit auf den Gewinn der Europa League, dem zweithöchsten europäischen Klubwettbewerb der UEFA, ist (obwohl sie zuerst im Halbfinale gegen Manchester United triumphieren müssen).

In Wirklichkeit ist es jedoch keine klare Parallelität. FIBA Euro Cup liegt näher an der vierten Liga der europäischen Basketball-Vereinswettbewerbe. Dies ist auf den Zusammenschluss zwischen der FIBA Europe, der Verwaltungsbehörde für Basketball in Europa und Organisator der EuroBasket, und der EuroLeague Basketball zurückzuführen, dem Wettbewerb, der von der ECA veranstaltet wird, einer privaten Körperschaft, die vor 25 Jahren gegründet wurde und die größte Unterstützung in den größten europäischen Klubs wie Panathinaikos, Olympiacos, Real Madrid, Barcelona oder Fenebahçe (die derzeit die Playoffs bestreiten) erhalten hat.

Die Euroleague ist zweifellos der größte Basketballwettbewerb in Europa, das Äquivalent zur NBA in den USA. Der Wettbewerb der zweiten Liga heißt... EuroCup Basketball.

Dahinter wäre die Basketball Champions League der FIBA, und die zweite Stufe, und die "vierte" in der Gesamtbedeutung, wäre die FIBA Euro Cup, die Bilbao gerade gewonnen hat.

Ein Konflikt, der scheinbar kein Ende nimmt... Das könnte noch komplizierter werden, wenn die NBA endlich ihren europäischen Zweig startet, wie sie kürzlich angekündigt haben.