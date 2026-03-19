Real Madrid verliert Courtois für anderthalb Monate, spielt nicht gegen Bayern München

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Real Madrid qualifizierte sich für das Viertelfinale der Champions League, und die jüngste Siegesserie gab dem Team für den Rest der Saison einen Schub an Selbstvertrauen, wobei die Möglichkeit, um die LaLiga zu kämpfen, weiterhin möglich war. Allerdings hat sich ein schwerer Rückschlag ergeben: Torwart Thibaut Courtois ist verletzt und könnte für die nächsten anderthalb Monate ausfallen, was dazu gehört, dass er beide Champions-League-Spiele gegen Bayern München verpasst hat, ein Team, das in der Achtelfinale der Champions League gegen Atalanta zehn Tore erzielte.

Der belgische Torwart wurde in der Halbzeit während des Spiels am vergangenen Dienstag gegen Manchester City ausgewechselt. Laut AS verspürte Courtois bereits während des Aufwärmens ein Ziehen, die Ärzte gaben ihm grünes Licht zum Spielen, aber er verließ den Platz nach den ersten 45 Minuten, und Andriy Lunin kam an seine Stelle.

Der ukrainische Torwart, der in dieser Saison nur dreieinhalb Spiele für Madrid bestritten hat, wird seinen Platz einnehmen müssen, wie er es in der meisten Zeit der Saison 2023/24 getan hat, einschließlich des letzten Spiels gegen Bayern.

Courtois-Verletzung und wie viele Spiele wird er verpassen

Nach zwei Tagen Untersuchungen und Ruhe wurde bei Courtois eine Muskelverletzung im rectus femoris seiner rechten Quadrizeps diagnostiziert. Die meisten erwarten, dass er anderthalb Monate braucht, um sich zu erholen, sodass er abgesehen von den beiden Champions-League-Spielen fünf Ligaspiele verpassen würde: das Derby am Sonntag gegen Atlético de Madrid und vier weitere im April nach der Länderspielpause.

Je nach seiner Genesung könnte er es rechtzeitig zu möglichen Champions-League-Halbfinals gegen Liverpool oder PSG am 28./29. April und 5./6. Mai schaffen sowie zu einem Clásico gegen Barça in der LaLiga am 9. oder 10. Mai.