Real Madrid und Paris kämpfen um einen Play-off-Platz in den Euroleague-Play-ins

HQ

Die Nachsaison der Euroleague beginnt diese Woche, die Play-Ins finden heute Abend statt. Das von der NBA inspirierte Play-in-Format wurde letztes Jahr eingeführt, um alle Teams zu ermutigen, bis zum Ende weiterzukämpfen und mehr Teams in der regulären Saison eine Chance in den Play-offs zu geben. Die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zehn spielen also dieses Mini-Turnier vor den Play-offs: Real Madrid, Paris, Bayern und Crvena Zvezda.

Die Play-Ins wurden in der Saison 2023-24 eingeführt (nachdem sie 2020 in der NBA eingeführt wurden). Die siebte und achte Mannschaft der regulären Saison nehmen an den Play-in A teil: Der Sieger qualifiziert sich für den siebten Platz in den Play-offs. Der Verlierer hat jedoch eine weitere Chance gegen den Sieger des Play-in-B-Spiels zwischen den Teams auf den Plätzen neun und zehn. Der Verlierer dieses Spiels scheidet aus, und der Gewinner spielt das Play-in-C-Spiel gegen den Verlierer des Play-in-A-Spiels.

In diesem Jahr wurde Real Madrid Siebter und Paris Basketball Achter. Da Madrid besser abgeschnitten hat, bestreiten sie heute Abend um 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ das Play-in-A-Heimspiel. Wer auch gewinnt, trifft in den Play-offs nächste Woche auf Fenerbahçe (Zweiter der regulären Saison).

Das Play-in B findet ebenfalls heute Abend um 19.30 Uhr BST, 20.30 Uhr BST, zwischen den Bayern (Neunter) und Crvena Zvezda (Zehnter) statt. Wer gewinnt, trifft am Freitag auf Madrid oder Paris. Und wer dieses Spiel gewinnt, wird gegen Olympiacos (Erster in der regulären Saison) antreten.