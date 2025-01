Real Madrid-Spiel in Saudi-Arabien endet in einer großen Schlägerei: Was ist passiert?

HQ

Real Madrid gewann gestern Abend das spanische Supercup-Halbfinale gegen Mallorca mit 3:0 durch Tore von Bellingham, Rodrygo und ein Eigentor von Martin Valjent. Leider war das Spiel von Spannung geprägt, und eine Minute vor Spielende explodierte es mit einer riesigen Schlägerei, die sich sogar in den Gängen zu den Umkleidekabinen fortsetzte, wie die Fernsehkameras einfingen.

Die Ursache? Es scheint, dass der Funke, der das Feuer entfachte, ein sanfter Schlag auf den Hals war, den Jude Bellingham dem mallorquinischen Spieler Pablo Maffeo während des dritten Torjubels (erzielt von Rodrygo) in der 95. Minute gab. Daraus entstand eine Diskussion unter den Spielern.

Es scheint jedoch, dass der Spieler, der eine viel größere Rolle bei der Entstehung einer offenen Schlägerei spielte, Raúl Asencio war, ein Eigengewächs von Real Madrid, der vor einigen Monaten nach der Verletzung von Militao in die erste Mannschaft aufgestiegen war. Berichten zufolge verspottete er Maffeo, sagte zu ihm: "Verschwinde hier, du bist sehr schlecht" und schickte ihnen "Küsse".

Wenn man von den Lippen liest, glauben die Leute, dass Maffeo zu Asencio gesagt hat: "Go leak Videos, Arschloch", und beziehen sich damit auf Asencios Beteiligung an der Veröffentlichung eines Sexvideos mit einem Minderjährigen ohne Zustimmung im Jahr 2023. Es ist erwähnenswert, dass keine Beweise gegen ihn gefunden wurden (und er war nicht in dem Video zu sehen). Andere Spieler von Real Madrid B, die angeklagt sind, wurden aus dem Verein ausgeschlossen.

In der Zwischenzeit wurde Vinícius, der wenige Minuten zuvor ausgewechselt worden war, gesehen, wie er versuchte, sich in die Schlägerei auf dem Spielfeld einzumischen, aber von mehreren Mitgliedern von Real Madrid gestoppt wurde. All diese Spannungen begannen wahrscheinlich durch den langjährigen Streit zwischen Vini und Maffeo, und bei mehreren Gelegenheiten während des Spiels wurden beide dabei beobachtet, wie sie sich gegenseitig verspotteten.

Am Ende haben die Schiedsrichter diese Schlägerei nicht in die Spielurkunde aufgenommen, da sie sich direkt am Ende des Spiels ereignete und niemand in irgendeiner Weise sanktioniert wurde. Real Madrid (und vor allem Bellingham, der bereits eine gelbe Karte hatte und vom Platz hätte gestellt werden können, weil er das Finale gegen Barcelona verpasst hatte) wich einer Kugel aus. Wäre Vinícius nicht früher ausgewechselt worden und hätte auf dem Platz gestanden, obwohl er wusste, wie schlecht sein Verhältnis zu Maffeo ist, hätte es ganz anders ausgehen können...