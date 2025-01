Bestätigt: Am Sonntag findet ein neuer Clásico zwischen Real Madrid und Barcelona statt

HQ

Der spanische Supercup hat sich so entwickelt, wie es die meisten erwartet hatten (vor allem die saudischen Investoren), und sowohl der FC Barcelona als auch Real Madrid haben ihre Halbfinals gewonnen, was bedeutet, dass sie am Sonntag aufeinandertreffen werden: das zweite Clásico der Saison, bei dem der Supercup-Titel auf dem Spiel steht.

Ein Titel, den die meisten Spieler beider Mannschaften bereits gewonnen haben (Real Madrid gewann ihn 2024, 2022 und 2020, Barcelona 2023 und 2019), aber zweifellos ein moralischer Schub für die zweite Saisonhälfte ist, wenn die Titel in der Liga, Copa und Champions League entschieden werden. Es wird auch eine Chance für Real Madrid sein, seine Leistung zu testen: Sie haben sich als Team seit dem 4:0 im Oktober verbessert, aber wird das reichen?

Am Mittwoch gewann Barcelona mit 2:0 gegen Athletic Bilbao, am selben Tag gewannen sie auch die Vorsichtsmaßnahme, die es Dani Olmo und Pau Víctor erlaubte, am Sonntag zu spielen. Am Donnerstag hat Real Madrid gerade Mallorca besiegt, eine sehr widerstandsfähige Mannschaft (eine Wiederholung des ersten Saisonspiels im August, das 1:1 endete), das am Ende mit 0:3 verlor, mit Toren von Bellingham, Rodrygo (an seinem 24. Geburtstag) und einem Eigentor von Martin Valjent.

Wann findet der Supercup Clásico statt?

Das Finale findet am Sonntag um 20:00 Uhr MEZ (19:00 Uhr GMT) statt. Obwohl es sich um ein Finale handelt, wird es keine Nachspielzeit geben, um die Arbeitsbelastung zu verringern: Wenn es nach 90 Minuten unentschieden endet, folgt ein Elfmeterschießen.