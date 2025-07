Real Madrid bittet um Verschiebung seines Debütspiels in LaLiga aufgrund eines Kompromisses bei der Klub-Weltmeisterschaft Real Madrid bittet LaLiga, sein Debütspiel in LaLiga am 19. August gegen Osasuna auf den 29. Oktober zu verschieben.

HQ Die Arbeitsüberlastung der Fussballer unter Berücksichtigung aller nationalen und internationalen Wettbewerbe, die die Fussballer mit ihren Vereinen und Nationen zu bestreiten haben, ist seit Jahren Gegenstand von Debatten, insbesondere in diesem Jahr, da die Klub-Weltmeisterschaft der FIFA nur knapp einen Monat vor Beginn der Saison 2025/26 endet. Real Madrid ist einer der vier Halbfinalisten, die im Falle eines Finaleinzugs noch bis zum kommenden Sonntag, dem 13. Juli, noch Fußball spielen dürfen. Danach gibt es einen kurzen Urlaub, bevor das Training für den LaLiga-Start beginnt, der am Wochenende zwischen dem 15. und 19. August geplant ist. Das Debütspiel von Real Madrid findet am Montag, 19. August, gegen Osasuna statt. Der Verein hat jedoch heute formell um die Verschiebung des Spiels gebeten und den 29. Oktober vorgeschlagen, wie SER berichtet. Daher hätten die Spieler eine zusätzliche Woche Pause vor ihrem ersten Spiel der Saison, das am 24. August gegen Real Oviedo stattfinden würde. Real Madrid sagt, dass Osasuna der Änderung zugestimmt hat, und jetzt hängt es von LaLiga ab, angeführt von Javier Tebas, der für seine Apathie gegenüber Real Madrids Präsident Florentino Pérez bekannt ist, die Änderung zu genehmigen. Marta Fernandez Jimenez / Shutterstock