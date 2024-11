Real Madrid holt höchsten Sieg aller Zeiten in der Women's Champions League: alle Spiele und Ergebnisse

HQ

Women's Champions League hat die Halbzeit der Gruppenphase mit einem weiteren Torfestival erreicht. Lyon, Wolfsburg und Real Madrid besiegten ihre Rivalen, und Chelsea musste sich den dritten Sieg verdienen.

Vier Spiele fanden am Mittwoch, den 13. November, statt. In Gruppe A trennte sich Lyon mit 0:3 gegen die Roma und setzt damit seine Siegesserie nach drei Siegen und keinem Gegentor fort.

Wolfsburg atmet auf: Nach zwei Niederlagen in Folge demontierten sie Galatasaray mit 0:5, durch einen Hattrick von Rebecka Blomqvist. Sie sind jedoch immer noch Dritter in der Gruppe: Der zweite Platz wird gegen die Roma antreten.

Real Madrid holt bestes Ergebnis aller Zeiten in der Champions League

In Gruppe B feierten die Spieler von Real Madrid einen wahnsinnigen Sieg: 7:0 gegen das niederländische Team Twente. Es ist das beste Ergebnis aller Zeiten für Madrid in der Champions League, und überraschenderweise das gleiche Ergebnis, das Barcelona gestern erzielte, und bereitete damit die Bühne für einen spannenden "Clásico" am Samstag.

Das wohl interessanteste Spiel des Tages war das 1:2 zwischen Celtic und Chelsea. Die Engländer dominierten das Spiel mit einer Ballbesitzquote von 72%, kassierten aber nur ein Tor. Der Ausgleich war schnell fixiert, und alle Tore fielen in den ersten 30 Minuten. Chelsea war die einzige Siegermannschaft an diesem Spieltag, die ein Gegentor hinnehmen musste, aber am Ende gewann sie und hat drei Siege.

Erinnern Sie sich daran, dass die Women's Champions League im Gegensatz zu den UEFA-Wettbewerben der Männer, die in diesem Jahr geändert wurden, das alte Format beibehält, vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften. Der 4. Spieltag findet in der neuen Woche, am 20. und 21. November, statt.