Real Madrid gibt Cucurella offiziell wenige Stunden vor Spaniens WM-Debüt bekannt

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Es ist jetzt offiziell: Marc Cucurella ist ein neuer Spieler bei Real Madrid. Der weiße Verein hat den Transfer in einer offiziellen Erklärung bekannt gegeben. "Real Madrid C. F. und Chelsea FC haben eine Vereinbarung über den Transfer des Spielers Marc Cucurella erzielt, der für die nächsten sechs Saisons mit unserem Verein verbunden sein wird, bis zum 30. Juni 2032."

Vor 24 Stunden hätten nur wenige auf diese Verpflichtung wetten können, da Cucurella als Rückkehr zum FC Barcelona angekündigt wurde, wo er als Kind in der Jugend- und Reservemannschaft spielte. Dann schien er zu Atlético de Madrid zu gehen, doch wie bei Bernardo Silva sprang der neue Trainer José Mourinho ein, bat darum, den Spieler zu verpflichten, und innerhalb von weniger als 24 Stunden wurde eine Vereinbarung mit Chelsea erzielt.

Laut Berichten von Fabrizio Romano, der die Geschichte am Sonntagnachmittag veröffentlichte, zahlt Real Madrid 60 Millionen Euro, also 47,5 Millionen Pfund für den Linksverteidiger, der unter Luis de la Fuente ein Schlüsselspieler der spanischen Nationalmannschaft war und die UEFA Euro 2024 gewann. Die offizielle Ankündigung von Real Madrid (die erste vom Verein bestätigte Verpflichtung, bevor Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries und Bernardo Silva noch nicht bestätigt ist) wurde wenige Stunden vor Spaniens WM-Debüt gegen Kap Verde (18:00 MES, 17:00 BST) veröffentlicht.