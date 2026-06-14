Real Madrid macht einen Überraschungswechsel für Chelseas Marc Cucurella, mündliche Einigung erzielt

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Kurz bevor die spanische Nationalmannschaft ihre Weltmeisterschaft startet und zum ersten Mal überhaupt ohne einen Spieler von Real Madrid (weder Huijsen, Carvajal noch Asencio schafften es in Luis de la Fuentes Team), haben wir die Nachricht, dass Marc Cucurella nächste Saison auf Wunsch von Trainer José Mourinho zu Los Blancos wechseln wird.

Der überraschende Wechsel wurde am Sonntagnachmittag von Fabrizio Romano als exklusive Geschichte berichtet, und es wird berichtet, dass Real Madrid für vier sechs Jahre (laut AS) vier Jahre beitreten wird, wobei der spanische Klub Chelsea 60 Millionen Euro zahlt, also 47,5 Millionen Pfund für den Linksverteidiger.

Der Deal ist noch nicht abgeschlossen, nur mündliche Einigung zwischen allen Parteien, wobei Cucurella sich nach der Weltmeisterschaft zu Real Madrid verpflichtet hat. Laut AS war sein Wunsch, Chelsea nach der enttäuschenden Saison zu verlassen (die Premier-League-Giganten qualifizierten sich für keinen europäischen Wettbewerb). Wie Bernardo Silva wurde Cucurella zuvor mit dem FC Barcelona und Atlético de Madrid in Verbindung gebracht, doch der neue Trainer von Real Madrid, Mourinho, zeigte sein Interesse an dem Spieler (insbesondere nachdem Josko Gvardiol, ebenfalls im Interesse von Real Madrid, angeblich einem neuen Vertrag mit Manchester City zugestimmt hatte), und der Verein erfüllte seinen Wunsch.

Dies wäre die vierte Verpflichtung von Real Madrid in diesem Sommer: Die Verteidiger Ibrahima Konaté und Denzel Dumfries wurden letzte Woche vor den Klubwahlen gemeldet, und nun haben sie Cucurella sowie den ehemaligen Manchester City-Mittelfeldspieler Bernardo Silva verpflichtet.

Cucurella, 27 Jahre alt, wäre einer der seltenen Fälle eines Talents aus der Akademie von FC Barcelona, der schließlich für Real Madrid spielt. Seit 2024 ist er eine feste Größe in Spanien, gewann die UEFA Euro 2024 und kehrt nun zur Weltmeisterschaft 2026 zurück. Spanien gibt am Montag um 18:00 Uhr CEST um 17:00 Uhr BST sein Debüt gegen Kap Verde.