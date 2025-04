"Real Madrid braucht diese Art von Hilfe nicht", sagt der Trainer von Real SociedadCopa nach der Niederlage

HQ

Imanol Alguacil, Trainer von Real Sociedad, war mit den Schiedsrichterentscheidungen des gestrigen Spiels gegen Real Madrid nicht zufrieden, das mit 4:4, 5:4 nach Hin- und Rückspiel für Real Madrid endete, das das Finale von Copa del Rey erreicht. In der spannenden Partie, in der Madrid in der 120-minütigen K.o.-Runde mehrfach in Rückstand geriet, gab es keinen neutralen Schiedsrichter, wie Alguacil es ausdrückte.

"Sie haben uns aus dem Pokal eliminiert, wie sie es in der Europa League getan haben: Hilfe an einem Ort zu bekommen, an dem wir alle darum bitten, neutral zu sein. Ich denke, Real Madrid braucht diese Art von Hilfe nicht, weil es eine großartige Mannschaft ist und das in ihrer Geschichte immer gezeigt hat."

Alguacil bezog sich auf ein mögliches Abseits von Mbappé beim dritten Tor von Real Madrid. Er ist überzeugt, dass er im Abseits stand, und sagte sogar: "Ich bin mir sehr sicher, dass sie kein Tor gegeben hätten, wenn es in unserem Strafraum passiert wäre."

Alguacil sagte, er sei verletzt, aber auch stolz darauf, gegen zwei starke Mannschaften ausgeschieden zu sein (sie sind letzten Monat gegen Manchester United aus der Europa League ausgeschieden) und vor allem auf die Leistung gestern Abend, die "über den Erwartungen vieler lag".