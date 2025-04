Real Madrid gewinnt spannendes Halbfinale mit 4:4 gegen Real Sociedad

HQ

Real Madrid hat ein spannendes Halbfinale gegen Real Sociedad gewonnen und steht Ende des Monats im Finale derCopa del Rey. Aber Ancelottis Mannschaft kassierte 4 Gegentore und lag die meiste Zeit des Spiels zurück, das 4:4 endete. Endricks Tor im Hinspiel im Februar - der auch im Rückspiel traf - sollte sich als entscheidend erweisen, als Real Sociedad, ein Klub aus dem Baskenland, im Bernabéu die Initiative ergriff und das erste Tor erzielte, darunter ein Doppelpack des spanischen Nationalspielers Mikel Oyarzabal in der 80. und 93. Minute, der das Spiel in die Verlängerung brachte.

Endrick, Bellingham, Tchouaméni - zufälligerweise das 10.000. Tor in der Geschichte des Vereins, laut MisterChip - und schließlich ein Kopfball von Rüdiger vier Minuten vor dem Elfmeterschießen waren die Torschützen für Madrid, während Oyarzabal der Autor von drei der Tore von Real Sociedad war - obwohl eines als Eigentor an David Alaba ging - und Barrenetxea, der in den ersten 15 Minuten die Anzeigetafel eröffnete.

Real Madrid steht im Finale am 26. April gegen den FC Barcelona oder Atlético de Madrid, das am Mittwoch im Halbfinale entschieden wird. Real Madrid hat erneut gewonnen, aber in den letzten beiden Spielen sechs Gegentore kassiert: Es gibt ein klares Defensivproblem, das Ancelotti vor dem Spiel gegen Arsenal in der Champions League nächste Woche angehen muss.