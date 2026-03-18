Reaktion des marokkanischen Fußballverbands auf ihren AFCON-Titel: Es war nicht die Absicht, "die Leistung der Teams in Frage zu stellen"

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Die schockierende Entscheidung des Berufungsgerichts der CAF, das AFCON-Finale 2025 vor zwei Monaten aufzuheben und Marokko nach der Disqualifikation Senegal für das Verlassen des Spielfelds aus Protest gegen eine Schiedsrichterentscheidung (auch wenn sie später das Spiel gewinnen) disqualifiziert hatten, wurde vom Königlichen Marokkanischen Fußballverband mit Zufriedenheit aufgenommen und erklärte, ihr Ziel sei die Anwendung der Regeln.

"Der Reiz geht über das konkrete Match hinaus. Es betrifft die Auslegung von Bestimmungen, die für die Stabilität, Konsistenz und Glaubwürdigkeit der gesamten Wettbewerbe wesentlich sind und ist nicht dazu gedacht, das Spiel zu wiederholen oder die Leistung der beteiligten Teams zu hinterfragen", teilte der marokkanische Fußballverband gegenüber Medien wie RMC Sport mit.

"Unser Fokus lag nie darauf, sportliche Leistung herauszufordern, sondern darauf, die Anwendung der Wettbewerbsregeln zu fordern", wobei wir unser Engagement für "die Klarheit des Wettbewerbsrahmens und die Stabilität des afrikanischen Fußballs" bekräftigen.

Die CAF stützte ihre Entscheidung auf die Artikel 82 und 84 der AFCON-Regeln: "Wenn ein Team aus irgendeinem Grund aus dem Wettbewerb aussteigt, nicht zum Spiel erscheint, sich weigert zu spielen oder das Spiel vor dem regulären Ende des Spiels ohne Genehmigung des Schiedsrichters verlässt, gilt es als lockerer und wird endgültig aus dem aktuellen Wettbewerb ausgeschlossen."

Die Entscheidung stieß jedoch auf sehr extreme Reaktionen von Befürwortern und Gegnern, wobei Senegal von einem "Skandal" spricht und warnt, dass sie gegen die Entscheidung beim Sportgerichtshof Berufung einlegen werden. Sie weigern sich außerdem, den Becher zurückzugeben oder den Bonus zurückzuzahlen, bis der CAS seine Entscheidung trifft, was Monate dauern kann.