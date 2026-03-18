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Marokko wurde offiziell zum Sieger des Afrika-Cups erklärt, und Senegal wurde seines Titels aberkannt – eine Entscheidung, die die Fußballwelt erschüttert hat und die die Confederation of African Soccer (CAF) am Dienstag bekannt gab, sehr zum Schock von Millionen. Das Berufungsgremium der CAF schloss aus, dass Senegal das Spiel aufgegeben hatte, als sie aus Protest gegen eine Schiedsrichterentscheidung den Platz verließen, was in den letzten Minuten des Spiels ein Elfmeter bedeutete.

Nach 14 Minuten kehrten die Spieler zurück. Der marokkanische Nationalspieler Brahim Díaz von Real Madrid verwandelte den Elfmeter, verfehlte ihn jedoch mit einem berühmten "Panenka"-Schuss, das Spiel ging in die Verlängerung und später gewann Senegal das Spiel mit einem Tor von Pepe Gueye, das 1:0 endete.

Nachdem das Ergebnis aufgehoben wurde, wurde Marokko mit 3:0 zum Sieger erklärt.

Die AFCON-Vorschriften Artikel 82 und 84 entziehen Senegal den Titel

Die Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) legte Protest ein, dass die senegalesische Nationalmannschaft gegen die Artikel 82 und 84 der Reglemente des Afrika-Cups verstoßen habe.

Artikel 82 besagt : "Wenn eine Mannschaft aus irgendeinem Grund aus dem Wettbewerb aussteigt, nicht zum Spiel erscheint, sich weigert zu spielen oder vor dem regulären Ende des Spiels ohne Genehmigung des Schiedsrichters das Stadion verlässt, gilt sie als lockerer und wird endgültig aus dem aktuellen Wettbewerb ausgeschlossen. Dasselbe gilt für die Teams, die zuvor durch eine Entscheidung der CAF disqualifiziert wurden."

Artikel 84 lautet: "Die Mannschaft, die gegen die Bestimmungen der Artikel 82 und 83 verstößt, wird endgültig aus dem Wettbewerb ausgeschlossen. Dieses Team verliert sein Spiel mit 0:3, sofern der Gegner zum Zeitpunkt der Unterbrechung des Spiels ein vorteilhafteres Ergebnis erzielt hat; in diesem Fall wird dieser Punktestand beibehalten. Das Organisationskomitee kann weitere Maßnahmen ergreifen."

Das Berufungsgremium der CAF nahm die Berufung aus Marokko an und erklärte zwei Monate später nach dem Spiel am 18. Januar: "In Anwendung von Artikel 84 der Reglemente des Afrika-Cups wird die senegalesische Mannschaft für aufgegeben, wobei das Ergebnis mit 3:0 zugunsten der Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) vermerkt wurde."

Natürlich hat der senegalesische Fußballverband diese Entscheidung als "eine Farce und auf absolut nichts basierend" ohne rechtliche Grundlage bezeichnet. "Der Präsident des Verbands wird Kontakt zu den Anwälten aufnehmen; wir werden mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten und dann an das Sportgerichtsverfahren gehen, das die endgültige Entscheidung fällt", sagte Seydou Sow, Generalsekretär der SFF.