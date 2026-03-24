RC Lens lehnt die Verschiebung des PSG-Spiels ab und stellt die Neutralität der Ligue 1 in Frage

HQ

Paris Saint-Germain beantragte offiziell die Ligue de Football Professionnel (LFP) um die Verschiebung eines Ligue-1-Spiels zwischen PSG und Racing Club de Lens am Samstag, den 11. April, das eng zwischen PSGs beiden Champions-League-Viertelfinalspielen gegen Liverpool am Mittwoch, den 8. und Dienstag, den 14. April liegt.

Doch Lens lehnt die Änderung ab und hat eine Erklärung abgegeben, in der sie befürchten, dass der heimische Wettbewerb "allmählich von einer Anpassungsvariable nach dem Willen der europäischen Imperative einiger abgebaut wird". "Man darf sich fragen, wann die Liga auf eigenem Boden manchmal hinter anderen Ambitionen, so berechtigt sie auch sein mögen, auf den zweiten Platz zurückfällt."

Zunächst wurde berichtet, dass Lens offen für eine Verschiebung des Spiels war. Doch die Situation änderte sich, und Lens kämpft gegen eine Veränderung, die ihrem Rivalen zugutekommt und ihren Interessen widerspricht.

Derzeit ist Lens der Einzige, der nah genug ist, um sie um den Ligatitel herauszufordern. PSG führt die Ligue 1 mit 60 Punkten an, Lens ist mit 59 Punkten Zweiter, aber PSG könnte potenziell vier Punkte vorne liegen, da sie ein Spiel weniger bestritten haben. Wenn Lens das noch für den 11. April geplante Duell gewinnt, könnte das Rennen in der Ligue 1 enger werden, als irgendjemand vorhergesagt hatte. Und Lens hat weitere Spielpläne, darunter das Halbfinale gegen Toulouse am 21. April in der Coupe de France, einem Wettbewerb, in dem der Titelverteidiger PSG sehr früh ausgeschieden ist.

Die endgültige Entscheidung über eine mögliche Neuterminierung des Spiels zwischen PSG und Lens wird letztlich vom LFP abhängen.