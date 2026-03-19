PSG könnte nächste Woche die Verschiebung eines wichtigen Spiels in der Ligue 1 beantragen

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Paris Saint-Germain soll in sechs Tagen drei sehr wichtige Spiele bestreiten: Nach der Länderspielpause veranstalten sie am 3. April ein Ligue-1-Spiel gegen Toulouse und anschließend das schwere Spiel: das Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen Liverpool am Mittwoch, den 8. April; Ligaspiel gegen Lens am Samstag, den 11. April; und das Rückspiel des K.o.-Kampfes gegen Liverpool am Dienstag, den 14. April.

Dieses Spiel gegen Lens ist besonders wichtig, da es entscheidend für den Ligue-1-Titel sein könnte, da Lens der einzige weitere Titelkandidat neben den aktuellen Meistern ist. PSG hatte Pech, weil sie den "kurzen" K.o. bekamen (einen Tag weniger zwischen den Spielen), und laut RMC Sport könnte PSG eine Verschiebung des Ligaspiels beantragen, was sie bereits während der Runde der letzten 16 mit dem Spiel gegen Nantes getan hatten, das am 22. April ausgetragen wird.

Vorerst haben sie jedoch nichts verlangt, aber auf Nachfrage nach der Möglichkeit sagte RC Lens, sie seien offen für eine Prüfung und die Anfrage "mache Sinn", aber nur, wenn sie dann nicht schadet, da Lens ebenfalls ein Halbfinale des Coupe de France am 21. April gegen Toulouse bestreiten soll.

In der Ligue 1 ist Lens das einzige Team, das noch mit PSG um den Titel konkurrieren kann, auch wenn sich das Blatt wendete, als Lens nur eines der letzten vier Spiele gewann. Sie stehen nun mit 56 Punkten auf dem zweiten Platz, hinter PSG mit 57 Punkten und haben ein Spiel weniger gespielt: PSG könnte in der Ligue 1 potenziell vier Punkte vor Lens liegen. Wenn Lens PSG am 11. April schlagen würde (sofern das Spiel nicht verschoben wird), könnte dieser Vorsprung verkürzt werden und das Rennen würde weitergehen...