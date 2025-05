Raphinha attackiert Xavi Hernández: "Ich hatte das Gefühl, dass er mir nicht vertraut"

HQ

Raphinha hat sich zu einem der wichtigsten Spieler beim FC Barcelona entwickelt, aber letztes Jahr um diese Zeit dachte er darüber nach, den Verein zu verlassen. Der Grund? Der Trainer und der technische Stab glaubten nicht an ihn. Und am Montag sprach er in einem YouTube-Interview mit Isabela Pagliari über seine Differenzen mit Xavi Hernández und sprach ziemlich ungünstig über die Barça-Legende, die als Trainer nicht ganz funktionierte.

"Ich hatte das Gefühl, dass weder er noch der Trainerstab mir vertrauten", sagte er. "Als sonst niemand da war, war ich da und habe die vollen 90 Minuten gespielt. Ich habe alles gegeben, was ich tun musste, und die Spiele gewonnen, aber als es jemanden gab, der an meiner Stelle spielen konnte, haben sie ihn ohne nachzudenken eingesetzt."

Er sprach über seinen Ärger, als er zuerst ausgewechselt wurde, und erinnert sich an einen Moment, der viral ging, als er in einem Spiel gegen Manchester United, in dem er einmal getroffen und eine Vorlage vorbereitet hatte, einen Faustschlag austeilte. "Ich habe mich wohl gefühlt und wirklich gut gespielt. Und ich war die erste Einwechselspielerin. Als ich es sah, konnte ich es nicht glauben."

Er erzählte, dass er versucht habe, seine Beziehung zu Xavi zu reparieren, ohne Erfolg. "Ich habe versucht, es in Ordnung zu bringen, ich hatte mehrere Gespräche mit ihm, aber ich habe gesehen, dass diese keinen Unterschied gemacht haben. Er hatte seine eigene Denkweise." Über den aktuellen Trainer Hansi Flick kann er dagegen nur Gutes sagen: "Er ist ein Mensch, der sich um alle Spieler kümmert, mit denen er spielt und mit denen, mit denen er nicht spielt."

In dieser Saison bei Flick hat Raphinha doppelt so viele Minuten gespielt wie in der letzten Saison mit Xavi, hat 31 Tore erzielt und 25 Vorlagen gegeben, was ihn zu einem der potenziellen Kandidaten für den Ballon d'Or macht. Wird er heute Abend gegen Inter den Unterschied machen?