Inter und Barcelona setzen in dieser Woche alles aufs Spiel

In dieser Woche findet das Rückspiel des Halbfinales der Champions League statt. Am Dienstag Inter gegen Barcelona (3:3) und am Mittwoch Paris Saint-Germain gegen Arsenal (1:0), jeweils um 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ. Es wird erwartet, dass beide Spiele sehr spannend werden, wie es in dieser Phase dieses Wettbewerbs erforderlich ist, aber das am Dienstag ist besonders nuanciert, da nicht nur beide Mannschaften nach der Auslosung in der letzten Woche die gleichen Chancen haben, sondern auch in ihren heimischen Ligen sehr gefordert sind.

In Frankreich sicherte sich PSG bereits vor Wochen den Titel in der Ligue 1. In England hat sich Liverpool ebenfalls den Premier-League-Titel gesichert, so dass Arsenal nur noch um den zweiten Platz geht, gegen ein verbessertes Manchester City. In Italien und Spanien sind die Ligen jedoch noch weit offen.

Inter (74 Punkte) hatte die Serie A wochenlang angeführt, doch zwei Niederlagen in Folge bedeuteten, dass sie vom Verfolger Napoli (77 Punkte) überholt wurden. Es sind noch vier Spieltage zu spielen, aber jetzt braucht Inter eine Niederlage gegen Napoli, um in Führung zu gehen. Die Punktgleichheit würde Inter zugute kommen, da sie einen besseren Torschnitt (40 zu 30) haben.

In der LaLiga dominiert Barcelona immer noch, aber nur vier Punkte vor Real Madrid... und sie haben nächsten Sonntag einen Clásico. Barcelona hat in dieser Saison bereits die drei Spiele gegen Madrid gewonnen, aber eine Niederlage im nächsten Spiel würde los Blancos nur einen Punkt hinter Barça zurückbringen, und es sind noch drei Spieltage danach zu spielen.