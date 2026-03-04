Rainbow Six: Siege X bringt neue Inhalte in Operation Silent Hunt mit Solid Snake als Gaststar

HQ

Rainbow Six: Siege X liefert weiterhin kontinuierlich neue Inhalte. Mit der neuen Staffel kam die Ankündigung von Operation Silent Hunt, die uns das lang erwartete Crossover zwischen Sam Fisher und Solid Snake bringt, auf das die Fans seit Jahren gewartet haben. Wir haben euch bereits den Ankündigungstrailer gezeigt und euch von diesem Inhalt erzählt, aber jetzt ist die Zeit gekommen, alles zu spielen, was Operation Silent Hunt in Rainbow Six: Siege X zu bieten hat.

Während Solid Snake die Hauptergänzung ist, bringt dieses Update mit seiner Angreiferrolle und niedriger Gesundheit, die durch unglaubliche Geschwindigkeit ausgeglichen wird, neue Features, die es den Spielern ermöglichen, sicherer mit anderen zu spielen:



Berichte

Toxizitätsberichte haben nun 16 Kategorien zur Auswahl statt 4, was es Spielern ermöglicht, in ihren Berichten spezifischer zu sein und dem Moderationsteam hilft, gezielte Strafen zu verbessern.



Textchat

Das Erkennungssystem ist inzwischen fortschrittlicher und verfügt über ein deutlich besseres Kontextbewusstsein. Wir haben auch die Antwort aktualisiert, um sie an das neue System anzupassen, das zuvor in der Sprachchat-Moderation eingeführt wurde.



Einstellung des Ranglistenmodus

Wenn ein Team ein Spiel absagen lässt, erhält jeder Spieler dieses Teams, der offline ist, eine Forfait-Strafe und wird aus der Warteschlange entfernt.

Wenn ein Spieler ein Spiel verlässt und es abgesagt wird, verlieren dieser Spieler und seine Teamkollegen das Spiel. Andere Teamkollegen, die nicht im Kader dieses Spielers sind, verlieren das Spiel nicht.

Es ist schön zu wissen, dass Ubisoft weiterhin Inhalte zu einem seiner beliebtesten Spiele hinzufügt, aber vor allem konzentrieren sie sich weiterhin darauf, die bestmögliche Spielumgebung zu gewährleisten, damit sich niemand beim Spielen mit anderen bedroht oder unwohl fühlt.

Hast du den Inhalt von Operation Silent Hunt schon ausprobiert?