Metal Gears Solid Snake wird Rainbow Six: Siege X als nächster Charakter vertreten

Das jährliche Six Invitational-Turnier für wettbewerbsorientierte Rainbow Six: Siege X ist zu Ende gegangen, und das bedeutet natürlich, dass Entwickler Ubisoft Montreal einen Einblick darin gegeben hat, was das kommende Jahr für den taktischen Shooter bereithält.

Das 11. Jahr wird ein weiteres großes Jahr und wird durch das Auftauchen eines der ikonischsten Charaktere der Spielwelt hervorgehoben. Ubisoft und Konami arbeiten zusammen, um Solid Snake als nächsten spielbaren Charakter zu Rainbow Six: Siege X zu bringen. Im Rahmen der ersten Staffel von Jahr 11, die am 3. März beginnt und als Operation Silent Hunt bekannt ist, wird der erfahrene taktische Spionageexperte seine charakteristische Tacit.45 halbautomatische Pistole mit integriertem Schalldämpfer ins Spiel bringen und ein Gameplay bieten, das sich auf "Schleichen, Beweglichkeit und taktische Intelligenz" konzentriert und wertvolle Aufklärungsfähigkeiten für angreifende Spieler bietet, um im Match einen Vorteil zu gewinnen. Solid Snake wird ebenfalls von der legendären David Hayter in Rainbow Six gesprochen.

Neben dem Debüt von Solid Snake bringt Season 1 auch einen neuen 1v1-Arcade-Modus als Teil eines zweiwöchigen, zeitlich begrenzten Events. Dies kommt zu einem Redacted-Event, bei dem Snake und Zero (Sam Fisher) gemeinsam ein Spitzenteam von Operatoren anführen, das gestohlene Daten wiederherstellen soll. Außerdem beabsichtigt Ubisoft, obwohl der Modus nur mit Rainbow Six: Siege X gestartet wurde, den Dual-Front-Modus in Season 1 zu entfernen, damit das Entwicklerteam "sich auf das Kern-5v5-Erlebnis konzentrieren kann".

Über Staffel 1 hinaus werden Staffeln 2, 3 und 4 jeweils zusätzliche Inhalte ins Spiel bringen, wobei unten die vollständige Roadmap der Pläne für Jahr 11 zu sehen ist. Einige der wichtigsten Punkte sind, dass Dokkaebi in Staffel 2 überarbeitet wird, eine Vegas-Ära Karte namens Calypso Casino kommt, ein neuer Defender in Staffel 3 erscheint und eine fortschrittlichere Operator-Progression-Funktion ebenfalls in Planung ist.