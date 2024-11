Alle Davis-Cup-Spiele in dieser Woche: Wann spielt Rafa Nadal heute?

HQ

Heute beginnen die Davis-Cup-Finals, und es wurde bestätigt, dass Rafa Nadal heute Nachmittag und vielleicht zum letzten Mal überhaupt spielen wird. Der "World Cup of Tennis" beginnt heute in Málaga mit dem Viertelfinale, gefolgt von den Halbfinals und dem großen Finale am Sonntag.

Das prestigeträchtigste Tennisturnier außerhalb des ATP-Circuits, bei dem Tennisspieler mit ihren Nationenmannschaften spielen, beginnt heute mit dem Spiel der Niederlande gegen Spanien um 17:00 Uhr MEZ (Mitteleuropäische Zeit, 16:00 Uhr britischer Zeit).

Und ja, Rafa Nadal wird heute spielen, also werden Fans, die Hunderte oder sogar Tausende von Euro bezahlt haben, ihren Kick bekommen, Rafa vielleicht zum letzten Mal spielen zu sehen.

Davis-Cup-Spiele in dieser Woche

Am Dienstag, den 19. November, wird um 17:00 Uhr MEZ mit Botic Van de Zandschulp gegen Rafa Nadal eröffnet. Es folgt Tallon Griekspoor-Carlos Alcaraz um ca. 19:00 Uhr MEZ, je nachdem, wann das vorherige Spiel endet.

Das Davis-Cup-Viertelfinale wird in einem Best-of-Three-Spiel ausgetragen, so dass bei einem Unentschieden ein drittes Doppel gespielt wird, wobei die Spieler später vom Kapitän jedes Teams (David Ferrer im spanischen Fall) bestimmt werden.

Die restlichen Spiele dieser Woche sehen wie folgt aus:

Mittwoch, 20. November: Deutschland - Kanada (12:00 Uhr)

Donnerstag, 21. November: USA vs. Australien (10:00 Uhr MEZ)

Donnerstag, 21. November: Italien - Argentinien (17:00 Uhr)

Freitag, 22. November: 1. Halbfinale (Deutschland/Kanada vs. Niederlande/Spanien, um 17:00 Uhr)

Samstag, 23. November: 2. Halbfinale (Italien/Argentinien vs. USA/Australien, um 13:00 Uhr)

Das Davis-Cup-Finale wird am Sonntag, 24. November, um 16:00 Uhr MEZ ausgetragen.