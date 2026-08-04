Rafa Jódar erliegt Fritz und hofft, dass sein Handgelenk nach dem Sturz wieder in Ordnung ist

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Taylor Fritz besiegte Rafa Jódar im Washington Open-Finale, das wegen Regens verzögert wurde. Der 28-jährige Amerikaner gewann 7-6(2), 6-4 und holte sich seinen ersten Titel in der US-Hauptstadt sowie seinen elften ATP-Titel insgesamt und kletterte um zwei Plätze auf Platz 8 der Welt.

Unterdessen ist Jódar, erst 19 Jahre alt, neun Plätze auf Platz 15 der Welt gestiegen und schaffte es bereits in seiner ersten ATP-Saison in die Top 15, nachdem er auch Lorenzo Musetti und Alejandro Tabilo besiegt hatte. Nach einem engen ersten Satz ließ er im zweiten Satz zwei Breaks in Folge zu, eroberte dann aber einen und schaffte es, als Fritz für das Match aufschlug, vier Matchbälle zu retten und sogar einen Breakball.

Am Ende war Fritz' Überlegenheit bei den Punkten beim ersten Aufschlag (82 % gegenüber Jódars 68 %) entscheidend, und nun hofft Jódar, dass sein Sturz, als Fritz im letzten Satz mit 5:3 führte, sich am Handgelenk verletzte und medizinische Hilfe anrief, am Ende nichts bringt. "Es ist sehr frisch, es ist vor 30 Minuten oder einer Stunde passiert, ich hoffe, es ist nichts Ernstes ", sagte Jódar auf der Pressekonferenz.

Sowohl Jódar als auch Fritz werden diese Woche an den Canadian Open, einem ATP Masters 1.000 Meter, teilnehmen, mit kaum einer Pause seit dem finalen...