HQ

Starker Regen führte dazu, dass beide Finals der Washington Open, ein ATP 500- und WTA-500-Turnier (genannt Mubadala DC Open) am Sonntag verschoben wurden. Das Frauenfinale zwischen Jessica Pegula und Alexandra Eala musste abgebrochen werden, als Pegula mit 6:4, 1:2 führte, und das Spiel wird am Montag um 12 Uhr Ortszeit wieder aufgenommen; 18:00 Uhr MESZ, 17:00 Uhr BST am Montag, den 3. August.

Unmittelbar nach dem Ende beginnt das Herrenfinale zwischen Taylor Fritz und Rafael Jódar, das spätestens um 13 Uhr Ortszeit oder um 19:00 Uhr MESZ, 18:00 Uhr BST stattfindet. Es wird das zweite Match zwischen den beiden Spielern sein (Fritz gewann Anfang dieses Jahres ihr erstes Match in Florida), wobei Jódar, der spanische Teenager-Sensation, auf seinen zweiten ATP-Titel und den bisher größten sucht. Was auch immer passiert, er wird in seiner ersten Saison bei der ATP in seine erste Saison bei der ATP auf eine Karrierebestleistung in die Top 15 klettern, wenn er verliert, in die Top 12; während Fritz, 28, auf seinen elften ATP-Titel abzielt.

Die Washington Open ist eines der ATP- und WTA-500-Turniere vor den beiden ATP- und WTA-1000-Turnieren im August: der Canadian Open (2.–12. August) und der Cincinnati Open (13.–23. August), bevor die US Open direkt danach beginnt.