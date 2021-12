Psychonauts 2 und Deathloop für die 2021 Titanium Awards nominiert

HQ

Das Fun & Serious Spielefestival kehrt dieses Jahr im physischen Format zurück. Dabei werden erneut die renommierten Titanium Awards herausgegeben, die jährlich auf den glamourösen Events in Europa die besten der besten krönen.

Auch hier sind die üblichen Kandidaten für das Jahr 2021 aufzufinden: Deathloop, Psychonauts 2, gefolgt von Metroid Dread, It Takes Two und Forza Horizon 5. Fast wäre auch Returnal unter die Top 5 Kandidaten für den großen gekommen.

Der FS Play Award wiederum gebührt dem innovativsten Indie-Spiel des Jahres, eine Auswahl bestehend aus 155 Spielen, die wiederum aus 41 verschiedenen Ländern stammen. Gesponsert wird das ganze von der Spanischen Vereinigung für Videospiele (AEVI).

Die Zeremonie wird im Bilbao Messezentrum, am Samstag den 11. Dezember um 18:30 stattfinden. Es folgt die vollständige Liste der Nominierten:

Spiel des Jahres

Psychonauts 2

Metroid Dread

Forza Horizon 5

Deathloop

It Takes Two

Bestes Game Design

Psychonauts 2

Metroid Dread

It Takes Two

Deathloop

Ratchet & Clank: Rift Apart

Bestes narratives Design

Psychonauts 2

Twelve Minutes

Call of the Sea

Deathloop

Marvel's Guardians of the Galaxy

Beste Art Direction

Psychonauts 2

Deathloop

Ratchet & Clank: Rift Apart

Call of the Sea

Resident Evil Village

Beste Sound Direction

Metroid Dread

Returnal

Resident Evil Village

Marvel's Guardians of the Galaxy

Twelve Minutes

Beste Adaption

Arcane

The Witcher: Nightmare of the Wolf

Resident Evil: Infinite Darkness

Gamereactor ist offizieller Medienpartner des Fun & Serious Spielefestivals 2021

Die Liste der Sprecher, die (sowohl physisch als auch digital) einen Auftritt in Bilbao machen werden, ist im Laufe der vergangenen Tage noch einmal gewachsen. Dazu gekommen sind Persönlichkeiten, wie Andrew Hoffacker (Riot Forge) und Raúl Rubio (Tequila Works), die beide zusammen mit Arcanes Mave Mac-Swiney zur League of Legends-Sparte des Events etwas beitragen.

Auch Back 4 Blood, Rainbow Six, Blasphemous und The Longest Road on Earth werden mit ihren jeweiligen Talks dabei sein. Da Gamereactor als offizieller Medienpartner dabei ist, werden wir viele Gespräche mit den Entwicklern führen und die Verleihung der Titanium Awards abdecken.