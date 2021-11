Tim Schafer und Dinga Bakaba treten auf Fun & Serious Game Festival 2021 auf

HQ

Nächsten Monat findet in Bilbao, Spanien, das Fun & Serious Game Festival 2021 statt und heute wurden die ersten Teilnehmer und Sprecher bestätigt. Die Organisatoren konnten unter anderem Tim Schafer und Dinga Bakaba ankündigen, die über ihren kreativen Schaffungsprozess von Spielen wie Psychonauts 2 und Deathloop sprechen werden.

Schafer leitet das Xbox-Game-Studio Double Fine und früher arbeitete er bei Lucasarts. 2015 erhielt der Manager selbst einen Ehrenpreis auf dem Fun & Serious Game Festival, er ist auf dem Event also kein unbekanntes Gesicht. Bakaba wurde erst vor wenigen Tagen zum Firmenchef von Arkane Lyon ausgerufen und als einer der leitenden Köpfe des Entwicklerstudios von Dishonored, versteht er natürlich ebenfalls eine ganze Menge vom Thema Game-Design.

Für Indie-Freunde hat das große, spanische Event ebenfalls einiges zu bieten, mit Gästen wie Luis Antonio (Twelve Minutes), Marina González von Decostructeam (Gods Will Be Watching, The Red Strings Club und Essays on Empathy) oder den Entwicklern des schönen Titels Eastward. Die Crowdfunding-Webseite Kickstarter ist ebenfalls vertreten und zwar in Form von Elina Roinioti. Das Fun & Serious Game Festival 2021 wird am 10. und 11. Dezember in physischer Form ausgetragen und einige Inhalte könnt ihr via Livestream verfolgen. Gamereactor wird auch in diesem Jahr wieder aufmerksam über die Veranstaltung berichten.