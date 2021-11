Das spanische Fun & Serious Game Festival kehrt im Dezember nach Bilbao zurück

HQ

Nach einer rein digitalen Ausgabe im Jahr 2020 wird das Fun & Serious Game Festival dieses Jahr wieder als Besuchermesse öffnen, gab die Organisation letzte Woche bekannt. Die elfte Iteration findet am 10. und 11. Dezember in Bilbao im BEC-Gebäude statt, das in den letzten Jahren zur Heimat der Veranstaltung wurde.

2021 steht das Fun & Serious wieder ganz im Zeichen von Konferenzen, Panels, Workshops und professionellem Networking. Privatbesucher werden auf Indie-Entwickler treffen, die ihre kommenden Projekte im Rahmen verschiedener Bühnenprogramme vorstellen. In diesem Jahr möchte die Messe klären, welchen wirtschaftlichen und künstlerischen Einfluss Videospiele während der Pandemie auf uns genommen haben.

Der genaue Zeitplan, Informationen zu Panels und die Liste der Referenten müssen noch bekanntgegeben werden, aber die Organisation verspricht die Teilnahme hochkarätiger Experten. Die Diskussionen werden via Livestream auch ins Internet gesendet und genau wie in den vergangenen Jahren werden wir die Veranstaltung natürlich für euch begleiten. Freut euch auf ein paar sicherlich spannende Interviews mit den renommierten Gästen.