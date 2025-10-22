PSV-Trainer bittet Spieler, "nicht in die Kneipen zu gehen", um sich auf das wichtige Spiel der Niederlande nach dem 6:2-Kantersieg gegen Napoli vorzubereiten

HQ

PSV Eindhoven erlebte einen unvergesslichen Abend in der Champions League, als sie Napoli in der Ligaphase mit 6:2 besiegten. Napoli, das derzeit mit Inter und Roma an der Spitze der Serie A (15 Punkte) und nur hinter Milan (16 Punkte) in einem Dreierspiel steht, hatte eine solche Strafe im Philips-Stadion nicht erwartet, vor allem nicht nach dem ersten Tor des Spiels.

Peter Bosz, Trainer des PSV Eindhoven, freute sich natürlich, war aber vorsichtig, dass in der Eredivisie, der niederländischen Liga, ein Schlüsselspiel stattfindet. "Sie können feiern, aber sie müssen nicht in die Kneipen gehen, denn jetzt fangen wir an, uns auf den Sonntag vorzubereiten."

Er bezog sich damit auf das Spiel gegen Feyenoord in Rotterdam, den direkten Rivalen in der heimischen Liga. PSV belegt derzeit mit 22 Punkten den zweiten Platz in der Eredivisie, während Feyenoord mit 25 Punkten führt. Ein Sieg für PSV könnte sie vielleicht noch nicht zum Spitzenreiter machen (PSV hat 15 Tordifferenz, Feyenoord hat 19), aber es könnte eines der entscheidenden Spiele der Saison werden.

"Ich habe in der Kabine gesagt, dass wir dieses Niveau erreichen können, wir haben wochenlang darauf hingearbeitet. Das müssen wir jetzt weiter tun", sagte Bosz (via Reuters). "Es war ein schwieriger Start, sie haben uns voll unter Druck gesetzt, und wir mussten uns da rausspielen. Wir wussten, dass wir unseren Fußball spielen müssen, wenn wir eine Chance auf den Sieg haben wollen. Und das haben wir getan."

PSV gewann die letzten beiden Ausgaben der niederländischen Liga, die normalerweise zwischen Feyenoord und Ajax umstritten ist. In diesem Jahr ist Ajax mit 16 Punkten Vierter, mit einigem Abstand. Die Amsterdamer sind heute zu Gast in London, um gegen Chelsea anzutreten, während Feyenoord in diesem Jahr in der Europa League spielt.