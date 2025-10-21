Niederlage in der Champions League: 43 Tore am Dienstag

HQ

Der Dienstag war eine Nacht der Niederlagen in der Champions League. Mit Ausnahme von Kairat gegen Pafos am Nachmittag, das 0:0 endete, wurden die restlichen Spiele mit zwei oder mehr Toren Vorsprung entschieden, beginnend mit dem 6:1 von Barcelona gegen Olympiacos am Nachmittag.

Das höchste Ergebnis war Paris Saint-Germain gegen Leverkusen, wobei der französische Meister die lokale Mannschaft in einem 10-gegen-10-Spiel mit 7:2 besiegte, da beide Teams innerhalb von vier Minuten vom Platz gestellt wurden.

Newcastle traf dreimal gegen Benfica, Inter Mailand, Arsenal und Borussia Dortmund, vier Tore gegen Union Saint-Gulloise, Atlético de Madrid und Kopenhagen, während PSV Eindhoven Napoli, den Drittbesten der Serie A, mit 6:2 besiegte. Im Vergleich dazu wirkt der 2:0-Sieg von Manchester City gegen Villarreal fast "bescheiden".

Es ist klar, dass das Champions-League-Format mit der Ligaphase funktioniert, zumindest wenn man es hier um Spektakel und Tore geht. Jedes Tor zählt für das enge Rennen in der Liga. Wir werden morgen sehen, ob sie auch nur annähernd an die 43 Tore herankommen, die heute in neun Spielen erzielt wurden...

Champions League Ergebnisse von Dienstag, 21. Oktober



Barcelona - Olympiakos 6:1



Kairat 0:0 - Pafos



Newcastle - Benfica 3:0



PSV - Neapel 6:2



Leverkusen - PSG 2:7



Union Saint-Gilloise - Inter 0:4



Kopenhagen - Dortmund 2:4



Villarreal - Manchester City 0:2



Arsenal - Atlético de Madrid 4:0



Champions-League-Spiele am Mittwoch, 22. Oktober



Athletic Club vs. Qarabag: 18:45 Uhr MEZ



Galatasaray vs. Bodo/Glimt: 18:45 Uhr MEZ



Chelsea vs. Ajax: 21:00 Uhr MEZ



Real Madrid vs. Juventus: 21:00 Uhr MEZ



Sporting - Marseille: 21:00 Uhr MEZ



Monaco vs. Tottenham: 21:00 Uhr MEZ



Atalanta vs. Slavia Praha: 21:00 Uhr MEZ



Eintracht Frankfurt vs. Liverpool: 21:00 Uhr MEZ



Bayern vs. Club Brügge: 21:00 Uhr

