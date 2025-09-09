Privat arbeitet Zidane bereits als nächster Cheftrainer Frankreichs

HQ

Es ist nicht verhandelbar, dass Didier Deschamps die französische Nationalmannschaft nach der WM 2025 verlassen wird. Er führt die Mannschaft seit fast 15 Jahren, gewann die Weltmeisterschaft 2018, die Nations League 2021, erreichte das Finale der UEFA Euro 2016 und ein weiteres WM-Finale 2022. Seine Erfolgsbilanz könnte für kaum einen Manager besser sein, aber er nahm es als persönliche Entscheidung, "man muss wissen, wann man aufhören muss".

Und obwohl erst in einem Jahr etwas angekündigt wird, um Ablenkungen zu vermeiden, wird in Frankreich fast davon ausgegangen, dass sein Nachfolger Zinedine Zidane sein wird. Der französische Trainer, der zwischen 2016 und 2018 mit Real Madrid die historische Trilogie von Champions-League-Titeln gewann, ist seit 2021 arbeitslos und wartet geduldig auf seine Chance, das Kommando über "les Bleus" zu übernehmen, einschließlich der Enttäuschung über die Vertragsverlängerung von Deschamps im Jahr 2022.

Aber seine Zeit wird bald kommen, so ein Bericht von L'Équipe, was darauf hindeutet, dass es nur eine Frage der Zeit ist und dass Zidan sich bereits auf die Rolle vorbereitet, Spiele studiert und Laurent Blanc, Frankreichs Trainer von 2010 bis 2012, um Rat fragt.

Der Bericht der französischen Zeitung (via As) besagt auch, dass es der Traum von Kylian Mbappé ist, von Zidane trainiert zu werden...