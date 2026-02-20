Prinz Andrew wurde nach seiner Festnahme wegen angeblichen Fehlverhaltens im Zusammenhang mit Epstein freigelassen

HQ

Der britische Prinz Andrew, der jüngere Bruder von König Karl III., wurde nach einem Verdacht auf Fehlverhalten im öffentlichen Amt aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Festnahme bezieht sich auf Vorwürfe, er habe vertrauliche Regierungsdokumente an den verstorbenen Finanzier und verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitergegeben.

Andrew, der am Donnerstag 66 Jahre alt wurde, wurde den ganzen Tag über von Ermittlern der Thames Valley Police befragt, bevor er unter Ermittlungen freigelassen wurde. Die Beamten untersuchen Behauptungen, dass er während seiner Zeit als britischer Sonderbeauftragter für Handel und Investitionen sensible Berichte geteilt habe. Polizeiliche Durchsuchungen wurden auch an Immobilien durchgeführt, die mit ihm in Verbindung stehen, im Osten Englands.

Prinz Andreas // Shutterstock

In einer Erklärung erklärte König Karl, er habe mit "tiefster Besorgnis" von der Festnahme erfahren und betonte, dass "das Gesetz seinen Lauf nehmen muss", wobei er hinzufügte, dass die königliche Familie voll mit den Behörden kooperieren werde. Die Verhaftung eines hochrangigen Royals so nah am Thron ist in der modernen Zeit beispiellos und hat die Prüfung von Andrews früheren Verbindungen verstärkt.

Andrew hat konsequent Fehlverhalten im Zusammenhang mit Epstein bestritten und zuvor Bedauern über ihre Freundschaft geäußert. Die aktuelle Untersuchung ist getrennt von einer US-Zivilklage, die er 2022 von Virginia Giuffre eingereicht hat, die ihn des sexuellen Missbrauchs beschuldigte, Vorwürfe, die er bestritten hat...