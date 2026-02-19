Die britische Polizei hat König Charles' Bruder Andrew im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein festgenommen. Bruch

HQ

Die britische Polizei hat Prinz Andrew, den jüngeren Bruder von König Karl III., laut einem Bericht der BBC wegen Verdachts auf Fehlverhalten im öffentlichen Amt festgenommen. Die Festnahme folgt auf Vorwürfe, Andrew habe vertrauliche Regierungsdokumente an den verstorbenen Finanzier und verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein geschickt.

In einer Erklärung teilte die Thames Valley Police mit, dass ein Mann in seinen 60ern aus Norfolk festgenommen worden sei und sich weiterhin in Gewahrsam befand, wobei sie es ablehnten, ihn gemäß den nationalen Richtlinien namentlich zu nennen. Die Polizei hatte zuvor bestätigt, dass sie Behauptungen prüfe, die mit von US-Behörden veröffentlichten Dokumenten in Verbindung stehen und angeblich zeigen, dass Andrew sensible Berichte von offiziellen Auslandsreisen mit Epstein im Jahr 2010 geteilt hat.

Prinz Andreas // Shutterstock

Der ehemalige Prinz, der lange Zeit Fehlverhalten im Zusammenhang mit Epstein bestritt und sagte, er bereue ihre Verbindung, hat sich seit den jüngsten Enthüllungen nicht öffentlich geäußert. Auch der Buckingham Palace lehnte eine Stellungnahme ab. Andrew lebte Berichten zufolge auf Wood Farm auf dem Sandringham-Anwesen, wo am Donnerstag Beamte ankamen.

Die Untersuchung wurde durch eine Beschwerde der antimonarchistischen Gruppe Republic nach der Freigabe von Millionen Seiten Epstein-bezogener Dateien ausgelöst. Fehlverhalten im öffentlichen Amt ist in England und Wales eine Straftat nach Gewohnheitsrecht, und die Polizei hat zuvor erklärt, dass der Fall "besondere Komplexitäten" beinhaltet, während die Gespräche mit den Staatsanwälten fortgesetzt werden...