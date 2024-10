Prince of Persia wird 35: Jordan Mechner und Ubisoft blicken auf das ursprüngliche Meisterwerk von 1989 zurück

HQ

Prince of Persia ist eine der am längsten laufenden Videospiel-Franchises. Am vergangenen Donnerstag, den 3. Oktober, feierte die Serie ihr 35-jähriges Jubiläum. Wir müssen zurück zum 3. Oktober 1989 gehen, zur Veröffentlichung von Prince of Persia für Apple II, einem sehr filmischen Action-Plattformer, der mit der Rotoskopie-Technologie entwickelt wurde.

Jordan Mechner, der Schöpfer des Films, ist weiterhin sehr aktiv, obwohl er von seiner Karriere als Videospieldesigner zu einem Graphic Novel-Autor und Künstler übergegangen ist.

Seine neueste Graphic Novel, in der er sowohl als Künstler als auch als Autor debütiert, ist eine autobiografische Geschichte, in der die Entwicklung seiner Spiele eine bedeutende Rolle einnimmt.

"Ich erzähle die Geschichte hinter den Kulissen in meinen "The Making of Prince of Persia"-Tagebüchern aus den 1980er Jahren und in meinen neuen Graphic Novel-Memoiren "Replay: Memoir of an Uprooted Family", schrieb er auf Twitter.

Seine autobiografische Graphic Novel, die ursprünglich 2023 auf Französisch veröffentlicht wurde, wurde dieses Jahr auf Englisch veröffentlicht und ist auf seiner Website zu finden.

Ubisoft wird diesen Monat auf die Geschichte des Franchise zurückblicken

Prince of Persia hatte zwei Fortsetzungen, eine im Jahr 1993 und eine weitere im Jahr 1999. Im Jahr 2001 kaufte Ubisoft die Rechte an der Franchise und brachte Prince of Persia: The Sands of Time auf den Markt, an dem Mechner beteiligt war (und das nun neu verfilmt wird). Danach wurde es zu einem der Hauptfranchises von Ubisoft, bis die Serie nach 2010 eingestellt wurde.

Das änderte sich in diesem Jahr, als Ubisoft Montpellier Prince of Persia: The Lost Crown veröffentlichte, eine Rückkehr zu den Wurzeln, das 2D-Action-Plattform-Metroidvania, das zum am besten bewerteten Spiel von Ubisoft seit Jahren wurde.

Als Hommage an die Serie hat Ubisoft einen langen Beitrag veröffentlicht, der die Geschichte des Originals "Prince of Persia" beleuchtet, und uns aufgefordert, "dran zu bleiben, um mehr Geschichten hinter den Kulissen der Prince of Persia-Serie zu erfahren".