Prince of Persia: The Sands of Time Remake Schauspieler ruft "verheerende" Absage aus

Die Absetzung der Prince of Persia: The Sands of Time Remake traf die Fans hart, als sie letzte Woche aus heiterem Himmel angekündigt wurde. Es schien, als kämen wir dem Release des Spiels näher, aber jetzt wurde jegliche Arbeit aufgegeben. Das war nicht nur für uns ein Schock, sondern auch für die Menschen, die am Spiel arbeiteten. Insbesondere nannte der Schauspieler Eman Ayaz es "den verheerendsten Moment meiner Schauspielkarriere".

In einem Video, das auf ihrem YouTube-Kanal (aufgenommen von PCGamer) veröffentlicht wurde, spricht Ayaz über den beschwerlichen Weg, den sie auf sich gelegt hat, um die Rolle zu bekommen, und die Hoffnungen, die sie damit hatte, um ihre Karriere zu starten. "Als ich die Rolle bekam, erinnere ich mich, dass ich mir die Augen ausgeweint habe. Und ich habe die letzten drei Jahre meines Lebens diesem Projekt gewidmet und diese Jahre damit verbracht, das Team kennenzulernen, das für mich wie eine Familie geworden ist", erklärte sie. "Ich habe zugesehen, wie es unzählige Entwicklungsphasen durchlaufen hat, und ich habe immer wieder auf den Tag gewartet, an dem es endlich veröffentlicht wird und ich endlich darüber sprechen kann."

Ayaz hat nun ernsthafte Ängste über die Zukunft ihrer Karriere. Unsicher, ob sie in den USA arbeiten kann, kritisierte sie auch die Unterhaltungsindustrie und ihre Risikoscheu. "Leider geht es in der Unterhaltungsbranche nicht nur um Unterhaltung. Es geht darum, einen Cashflow zu garantieren. Und das bedeutet, Entscheidungen zu treffen, die das Leben von Menschen als Kollateralschaden und Kunst als Wegwerfinhalt behandeln", sagte sie.