Prince of Persia: The Lost Crown kommt am 14. April auf das Handy

Prince of Persia: The Lost Crown ist eine der traurigeren Geschichten des Jahres 2024. Direkt zu Beginn des Jahres veröffentlicht und von Kritikern sofort als großartiges Metroidvania gefeiert, schien die Rückkehr zu Prince of Persia das Interesse der Spieler nicht zu wecken, und das Spiel verkaufte sich nicht gut.

Obwohl das ursprüngliche Entwicklerteam aufgelöst wurde, scheint Ubisoft immer noch etwas in den Titel investiert zu haben, da wir jetzt eine mobile Version bekommen. Diese neue Ausgabe von Prince of Persia: The Lost Crown wird in der iOS App und im Google Play Store verfügbar sein, mit einer kostenlosen Testversion, mit der Sie sehen können, wie sie auf Ihrem Gerät läuft.

Auf den neuesten Handys und Tablets wird das Spiel laut Ubisoft mit soliden 60 FPS laufen, wobei neue Optionen hinzugefügt werden, um das Erlebnis ein wenig einfacher zu machen, wie z. B. das Hinzufügen von Auto-Hit, Auto-Parry und mehr. Schauen Sie sich den Trailer unten an, um einen Blick auf die mobile Version von Prince of Persia: The Lost Crown zu werfen.

Prince of Persia: The Lost Crown ist ab sofort für PS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, Xbox One und PS4 verfügbar. Die Android- und iOS-Version erscheint am 14. April 2025.