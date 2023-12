Prince of Persia: The Lost Crown Vorschau: Ubisoft startet 2024 mit einem Paukenschlag

HQ

Prince of Persia hat es in den letzten Jahren nicht leicht gehabt. Es ist lange her, dass ein neues Spiel der Serie sein Debüt feierte, und dazu kam das ganze Debakel um The Sands of Time Remake. Glücklicherweise scheint die Gunst des Prinzen einen Aufwärtstrend zu haben, da im Januar 2024 Prince of Persia: The Lost Crown sein Debüt geben wird. Ich hatte das Glück, diesen vielversprechenden Titel schon einmal in die Hand zu nehmen, im Sommer, aber da die Veröffentlichung bevorsteht, hatte ich die Gelegenheit, das Spiel in einem viel umfassenderen Sinne zu testen, und diese zusätzliche Zeit hat im Wesentlichen meine anfängliche Meinung zu diesem Titel bestätigt.

Bevor ich auf meine Gedanken über das Spiel eingehe, möchte ich kurz darlegen, was dieser Titel für alle ist, die ihn nicht kennen. The Lost Crown ist ein 2,5D-Spiel, in dem du als Sargon spielst, ein Krieger und Mitglied der Fraktion der Unsterblichen, der die Aufgabe hat, zu einer zeitverzerrten Bergfestung zu reisen, um den entführten Prinzen von Persien zu retten (ja, du spielst hier nicht wirklich als Prinz). Das Gameplay ist im Metroidvania-Stil, d.h. du bekämpfst und kämpfst gegen Feinde und erwirbst neue Waffen und Werkzeuge, damit du neue Gebiete besuchen und die Geschichte vorantreiben kannst.

Während einige Fans der Serie zweifellos ein 3D-Spiel anstelle eines 2,5D-Spiels bevorzugen werden, funktioniert dieser Stil in The Lost Crown wirklich. Das Leveldesign ist exzellent und authentisch Prince of Persia. Du wirst auf Fallen, Umweltgefahren, Räume mit Rätseln stoßen, die es zu lösen gilt, jede Menge normale Feinde, Feinde auf Boss-Level und dann sogar Nebenquests, Sammelobjekte und zusätzliche Goodies entdecken, um dich zu beschäftigen.

Der Metroidvania-Stil hat sich nicht negativ auf die wichtige Erzählung und den Aufbau der Welt ausgewirkt, für die die Prince of Persia-Reihe früher bekannt war. In The Lost Crown gibt es eine zentrale Handlung mit Wendungen und vielen Charakter- und Weltentwicklungen, die die faszinierende Welt zu einem Vergnügen machen und Sargon zu einem fesselnden Charakter machen. Einige der größten Momente der Handlung scheinen vorhersehbar zu sein, wenn man ein gängiges Gameplay-Design herauspicken und lokalisieren kann, wie z. B. die Tatsache, dass die Unsterblichen zufällig eine Bande einzigartiger Krieger sind, die oberflächlich betrachtet wie Vorlagen für großartige Bossgegner wirken. Ich kann zwar nicht bestätigen, ob Sargon jemals der gesamten Immortals-Crew gegenübersteht, aber er stellt sich zumindest einem von ihnen.

Die Geschichte ist ein fesselnder Teil von The Lost Crown und wird einen Großteil deiner Abenteuer antreiben, aber es ist die Kernerkundung und der Kampf, die dieses Spiel wirklich aufwerten. Die Kulisse des Berges Qaf ist von Mythen und Legenden umwoben, und das bedeutet, dass du es mit erfahrenen menschlichen Attentätern und einer ganzen Reihe von Monstern und übernatürlichen Wesen zu tun hast. Die Gegnervielfalt hängt in der Regel von dem Biom ab, in dem du dich befindest, wobei diese von luxuriösen Städten bis hin zu grünen Wäldern reichen, und jedes Biom verbirgt Geheimnisse und deutet weiter auf die Richtung hin, die die Handlung einschlagen soll. Da sich die Prämisse des Spiels um eine zeitverzerrte Bergfestung dreht, musst du gelegentlich zeitverändernde Kräfte einsetzen, um ein Level zu manipulieren und zu verändern, um neue Bereiche zu erreichen, während du Wände erkletterst, an Stangen schwingst, Waffen verwendest, um mit Rätselszenarien zu interagieren und vieles mehr. Die Erkundung ist für ein Metroidvania-Spiel relativ einfach, und nach allem, was ich erlebt habe, wird man nicht mit dem Kopf gegen die Wand schlagen, wenn man versucht, eine Lösung für ein Rätsel zu finden.

Der Kampf hingegen ist eine ganz andere Dose mit Würmern. Wenn das Leveldesign relativ einfach, wenn auch sehr hübsch, und die Erkundung nicht zu komplex ist, erfordert der Kampf etwas Geschick und Finesse, um ihn zu meistern. Es ist sehr rasant und die Gegner sind nicht sehr verzeihend, aber es fließt unglaublich gut mit knappen 60 FPS und hat eine Menge komplizierter Tiefe in dem, was es bietet. Von verschiedenen Nahkampf-Kombos über den Einsatz von Spezialfähigkeiten für massiven Schaden oder unterstützende Zwecke bis hin zum Abfeuern von Pfeilen aus der Ferne und dem Einsatz eines Ausweich- und Pariersystems zum perfekten Zeitpunkt, um Feinde zu betäuben, zu kontern oder ihnen auszuweichen, gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, den Kampf anzugehen. Wenn man dies mit der Tatsache verbindet, dass jeder Feind sein eigenes spezifisches Angriffsmuster hat, von denen einige nicht konterbar sind, erhält man ein Kampfsystem, das an jeder Ecke herausfordernd und dennoch erfüllend ist.

Es gibt auch Elemente des Fortschritts. Es gibt alltäglichere Upgrades, wie z. B. die Erhöhung der Anzahl der Lebensbalken, die du hast, indem du bestimmte und seltene Gegenstände erwirbst, aber du kannst auch Zeitkristalle und andere Ressourcen sammeln, um die Kraft und den Schaden von Sargons Waffen zu verbessern oder um die Effektivität der Amulette zu verbessern, die du findest oder kaufst. Amulette sind im Wesentlichen Vorteile, und du wählst aus einer Auswahl von ihnen, um zusätzliche Boni zu erhalten, die du im Gameplay verwenden kannst. Das kann nur ein zusätzlicher Gesundheitsblock sein, oder es könnte eine Giftschadensreduzierung, eine zusätzliche Nahkampfkombo oder die Fähigkeit sein, Zeitkristalle in der Nähe aufzusaugen, ohne manuell über sie hinweglaufen zu müssen. Es gibt eine Vielzahl zu finden und freizuschalten, und jede von ihnen macht Sargon zu einem mächtigeren und fähigeren Helden.

In den wenigen Stunden, die ich The Lost Crown erleben konnte, fand ich, dass sich die Rate, mit der man Zeitkristalle verdient, etwas zu konstant anfühlte und sich daher Upgrades eher wie eine Neuheit anfühlten und nicht wie ein Gameplay-verbesserndes Element. Ebenso wird jeder, der einen Trailer zu diesem Spiel gesehen hat, wahrscheinlich wissen, dass einige der Grafiken überhaupt nicht sehr auffällig sind. Wenn man die Umgebung aus der normalen 2,5D-Kameraperspektive erkundet und zu schätzen lernt, ist The Lost Crown sehr hübsch, aber wenn eine Zwischensequenz beginnt und sich der Kamerawinkel ändert und heranzoomt, verlieren Sargon, die Unsterblichen und die Welt selbst viel von ihrem Charme. In dieser Hinsicht ist es klar, dass Ubisoft großen Wert darauf gelegt hat, dass dieses Spiel auf der Nintendo Switch gut läuft, und zweifellos war die Grafikqualität der Preis, der dafür gezahlt werden musste.

Ubisofts jüngstes Portfolio an Spielen war ziemlich beeindruckend, und es scheint, als ob Prince of Persia: The Lost Crown diesen Erfolg im neuen Jahr fortsetzen wird. Dies ist kein Spiel, das versucht, das, was wir von einem Metroidvania erwarten, aufzurütteln oder massiv neu zu definieren, aber was es tut, ist, die wichtigsten Elemente auf den Punkt zu bringen. Es ist flüssig, schnelllebig, erfüllend und macht Spaß, und für mich ist das ein Rezept für ein Spiel, auf das man sich freuen kann.