Prince of Persia: The Lost Crown Impressionen - Rückkehr zu den 2D-Wurzeln

In Anbetracht des ganzen Debakels um das Prince of Persia: The Sands of Time-Remake, das bei Ubisoft in Arbeit war, war es wirklich überrascht, dass Summer Game Fest Live mit einem völlig neuen Prince of Persia -Erfahrung, zumal Ubisoft nicht ein paar Tage gewartet hat, um das Spiel bei einem eigenen Live-Showcase anzukündigen. Aber unabhängig davon wurde Prince of Persia: The Lost Crown angekündigt, und da dies der Fall ist, hat der französische Publisher die Medien den kommenden Plattformer sowohl auf PC als auch auf Nintendo Switch in die Hände bekommen, in einem Build, der geringfügig von der beabsichtigten Version geändert wurde, die die Spieler beim Start sehen werden.

Von Anfang an hat man den Eindruck, dass The Lost Crown durch und durch ein Prince of Persia-Spiel ist. Es spielt in einer fantastischen und übernatürlichen Version des Landes Persien, einem Ort, an dem Menschen mit unglaublichen Fähigkeiten existieren und Götter und Monster unter den Sterblichen leben. Hinzu kommt der Kern-Spielstil, der der eines 2D-Plattformers mit Metroidvania-Elementen ist, und ja, das bedeutet, dass man viel über Lücken springen, Wände und Vorsprünge hochspringen, gefährlichen Fallen und Gefahren ausweichen muss, und das alles zusätzlich zum Überwinden und Besiegen von Feinden mit der rasanten Kampfsuite. Der Haupthaken bei The Lost Crown ist jedoch, dass du nicht wirklich als Prince of Persia spielst, sondern als ein Individuum namens Sargon, ein Mitglied einer Gruppe, die als Immortals bekannt ist und die Aufgabe hat, sich in eine Region Persiens zu begeben, die von Zeitanomalien verwüstet wurde, um die Besessenen zu finden und zu retten Prince .

Das Leveldesign von The Lost Crown ist sehr typisch Metroidvania. Es gibt viele Ecken und Winkel in einer nahtlosen Welt, die du entdecken und erforschen kannst, um Geheimnisse, neue Feinde, Gegenstände und so weiter zu finden, aber da du Sargons Fähigkeiten im Laufe der Handlung verbessern musst, wird es Bereiche geben, die nicht von der ersten Minute an durchquert werden können. Wenn Sie Metroid, Castlevania, Blasphemous gespielt haben, verdammt, lesen Sie sogar meine jüngste Vorschau auf Disney Illusion Island, The Lost Crown fühlt sich sehr, sehr ähnlich an, wie es auf einer grundlegenden Ebene funktioniert. Aber das soll nicht heißen, dass die flüssigen Bewegungssysteme nicht ein Riesenspaß sind, mit dem man herumspielen kann. Der Parkour und die Fähigkeiten, die die Prince of Persia-Serie geprägt haben, fühlen sich hier wieder präsent an und funktionieren gut, um zu verhindern, dass sich das Leveldesign selbst dem Rest des Subgenres zu vertraut anfühlt. Ich würde sagen, vom ästhetischen Standpunkt aus sind die Ebenen in The Lost Crown sehr auffällig und halten das Versprechen eines mythologischen Persiens.

Aber wie auch immer, auf zum Kampf. Da es sich um ein 2D-Spiel handelt, geht es bei den Kämpfen mehr um Reaktionen und Positionierung, als um das unerbittliche Wegschwingen wie bei einem 3D-Actionspiel. Sie müssen vorsichtig und klug sein, wie Sie selbst die einfachsten Feinde angehen, da Sargon nicht unglaublich widerstandsfähig gegen Treffer ist und sich nach ein paar falsch getimten Aktionen an der Schwelle des Todes wiederfindet. Um Bedrohungen zu überwinden, kannst du Sprünge, Ausweichmanöver und Rutschen verwenden, um Angriffen auszuweichen, und perfekt getimte Paraden landen, um angreifende Feinde zu blocken und zu betäuben, so dass sie deinen Hiebangriffen ausgesetzt sind. In Bezug auf aggressive Bewegungen kann Sargon seine Doppelschwerter verwenden, um eine Flut von Schlägen zu entfesseln, und dann kann er Fernkampfangriffe mit einem Bogen einstreuen und sogar eine aufgeladene, sich drehende Fernkampfklinge verwenden, um zusätzliche Schläge auszuführen. Dann gibt es noch die Time Powers, mächtige Spezialbewegungen, die tonnenweise Schaden verursachen oder Sargon in der Hitze des Gefechts helfen. Für den Preview-Build, den ich getestet habe, standen mir zwei davon zur Verfügung, von denen eine eine mitreißende und atemberaubende Action und die andere eine bombenartige Fähigkeit ist, die an ihrer gewirkten Position einen Heilpool spawnt. Der Haken an diesen Attacken ist, dass Sargon Energie aufbauen muss, um sie einsetzen zu können, wobei einige sogar mehr Energie kosten als andere, was bedeutet, dass man darüber nachdenken muss, welche für den Kampfanlass geeignet ist.

The Lost Crown hat Fortschrittssysteme, die über das bloße Finden von mehr Kernfähigkeiten und Gegenständen für Sargon hinausgehen. Dazu gehört der Erwerb von Währung, die bei Händlern ausgegeben werden kann, um neue Waffen für den Kampf zu kaufen oder zu verbessern oder sogar Sargons Heiltrank effektiver zu machen. Du kannst auch auf verschiedene Amulets stoßen, die als Gameplay-Modifikatoren fungieren und Sargons Fähigkeiten und Bewegungen verändern und unterscheiden, z. B. mit jeder erfolgreichen Parade ein wenig Gesundheit zurückerhalten oder Bogenangriffe von Einzelschuss auf Dreischuss ändern.

Es sollte hier gesagt werden, dass The Lost Crown kein einfaches Spiel ist. Es ist auch nicht sehr anspruchsvoll, aber in typischer Metroidvania-Manier erfordert es ein wenig Geschick und viel Lernen, um sich mit den Gameplay-Systemen und der Schnelllebigkeit des Erlebnisses vertraut zu machen. Aber es ist lohnend, wenn man herausfordernde Bosse besiegt (wie z. B. den Gegner vom Typ Mantikor, dem ich während der Demo begegnet bin und der mich am Ende dreimal besiegt hat, bevor ich es geschafft habe, ihn zu überwinden) und es fühlt sich aufregend an, es zu spielen, und das ist ein Nebenprodukt der Herausforderung, die The Lost Crown darstellt.

Da ich auch die Gelegenheit hatte, The Lost Crown sowohl auf dem PC als auch auf Switch zu spielen, möchte ich nur anmerken, wie gut dieses Spiel zu Nintendos Plattform passt. Die Welt sieht auf einem großen Monitor lebendiger und tiefer aus und wird von einer leistungsstärkeren Hardware angetrieben, aber Nintendos Plattform schien eine großartige Leistung zu bieten und beeinträchtigte das Erlebnis mit ihrer geringeren Auflösung und begrenzten Leistung nicht. Mit dem Start im Januar 2024 scheint Switch meiner Meinung nach die Plattform zu sein, auf der man The Lost Crown bisher spielen kann.

Aber alles in allem entwickelt sich Prince of Persia: The Lost Crown zu einer wirklich interessanten Rückkehr in die Welt von Prince of Persia. Es ist rasant und spannend und scheint das Versprechen und den Stil zu erfüllen, für den die Serie einst bekannt war, bevor sie ihren Sprung zu 3D machte. Während Ubisoft eine sehr arbeitsreiche zweite Hälfte des Jahres 2023 hat, ist klar, dass der französische Publisher auch 2024 mit einem Paukenschlag beginnen wird.