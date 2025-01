Auslosung der Europa League: Paarungen und Termine für die K.-o.-Play-offs stehen fest

HQ

Auch die Europa League hat ihre Ligaphase beendet. Durch das neue Format, das die Gruppenphase durch eine kurze Liga und acht Spiele ersetzt, sind acht Mannschaften für das Achtelfinale qualifiziert und warten auf ihren Rivalen, der nach einem K.o.-Play-off entschieden wird.

Genau wie in der Champions League müssen die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 24 ein Play-off mit Hin- und Rückspiel bestreiten, und die Paarungen werden je nach Platzierung vorgenommen... Mit einer Mischung aus Glück: Teams auf Platz 9 oder 10 konnten nur gegen Teams 23 oder 24 antreten, Teams auf Platz 11 oder 12 konnten nur gegen Teams auf Platz 21 oder 22 antreten und so weiter.

Am Freitag, den 31. Januar, fand die Auslosung für die K.o.-Phase statt. Jedes Team hatte nur zwei Möglichkeiten, so dass es sich anfühlte, als würde man eine Münze werfen, aber die Teams auf den Plätzen 9 bis 16 waren gesetzt, was bedeutet, dass sie das Rückspiel zu Hause spielen werden, was ihnen den Vorteil gibt, im Falle von Nachspielzeit und Elfmeterschießen auf ihrem Rasen zu spielen.

Paarungen für die K.-o.-Play-offs der Europa League stehen fest



Ferencváros gegen Viktoria Pilsen



Porto gegen Roma



Der Sieger könnte im Achtelfinale auf Lazio oder Athletic Bilbao treffen



Twente vs. Bodø/Glimt



Fenerbahçe gegen Anderlecht



Der Sieger könnte im Achtelfinale auf Olympiakos oder die Rangers treffen



Union Saint-Gilloise gegen Ajax



PAOK gegen FCSN



Der Sieger könnte im Achtelfinale auf Lyon oder Eintracht Frankfurt treffen



AZ gegen Galatasaray



Midtjylland gegen Real Sociedad



Der Sieger könnte im Achtelfinale auf Manchester United oder Tottenham Hotspur treffen

Die Play-offs der K.o.-Phase werden am 13. und 20. Februar ausgetragen. Das Achtelfinale folgt in den Spielen 6 und 13, wobei die acht besten Teams den Luxus haben, diese Runde zu verpassen und die Play-offs zu Hause zu sehen...