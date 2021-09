Präsident Anton Castillo von Yara verkündet: Far Cry 6 ist Gold wert

HQ

Am Abend meldete Ubisoft Toronto, dass Far Cry 6 den "Goldstatus" erreicht habe und somit bereit für die Veröffentlichung sei. Die Entwickler werden weiterhin am Spiel arbeiten, denn neben möglichen Fehlerkorrekturen und Bug-Fixes wird das Open-World-Spiel im Laufe des kommenden Jahres mit DLC-Inhalten erweitert. Trotzdem freut sich der Präsident der Insel Yara (und das gesamte Ubisoft-Team sicher auch) über die "Fertigstellung" der spielbaren Rohfassung vom nächsten Far Cry.

Wer sich einen Eindruck vom kommenden Actionspiel einholen möchte, den empfehlen wir das neue Erklärvideo von Ubisoft. Die Entwickler brechen darin die grundlegende Handlungsprämisse von Far Cry 6 herunter, führen Fraktionen ein, denen wir im Laufe des Abenteuers begegnen, und zeigen einige thematische Hintergründe auf, die man bislang noch nicht in dieser Form zu Gesicht bekommen hat. Die Themen Spielfortschritt, Spielwelt und Gameplay haben wir in unserer jüngsten Vorschau genauer abgehandelt, damit dürftet ihr bestens für die Veröffentlichung am 7. Oktober vorbereitet sein.