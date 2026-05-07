Pragmata hat offiziell über 2 Millionen Einheiten verkauft

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Capcoms neueste IP, Pragmata, beweist weiterhin ihren Erfolg und hat nun 2 Millionen Exemplare verkauft. Das Spiel erschien am 17. April und verkaufte sich innerhalb von nur zwei Tagen eine Million Einheiten. Die zweite Million hat vielleicht etwas länger gedauert, aber sie zeigt, dass sich positive Mundpropaganda über dieses einzigartige Sci-Fi-Action-Adventure-Spiel verbreitet.

Capcom veröffentlichte offiziell die neuesten Verkaufszahlen auf seiner Social-Media-Seite, wobei die Ankündigung mit einem Video begleitet wurde, in dem Diana, die ein Feierbild für 2.000.000 verkaufte Einheiten zeichnete.

Nach Jahren in der Entwicklung und ständigen Verzögerungen ist es für Capcom sicherlich eine große Erleichterung, Pragmata solchen Erfolg zu sehen. Wenn das Spiel diesen Weg fortsetzt, könnte es sich Capcoms ohnehin schon vollgepacktem Franchise-Portfolio anschließen.

Wenn du noch nicht zu den zwei Millionen Menschen gehörst, die Pragmata gekauft haben und noch unsicher bist, kannst du hier unsere Rezension lesen, um einige tiefere Gedanken zu diesem Sci-Fi-Abenteuer zu erhalten.