Pragmata hat in zwei Tagen eine Million Einheiten verkauft

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Capcom erlebt in letzter Zeit großen Erfolg, viele seiner Blockbuster-Serien und Titel sind kommerziell und kritisch große Erfolge geworden. Resident Evil Requiem erschien Ende Februar und ist seitdem ein riesiger Erfolg für das japanische Unternehmen, hat bereits sechs Millionen Einheiten verkauft und folgt nun Pragmata.

In einer Pressemitteilung bestätigte Capcom, dass Pragmata in den ersten zwei Tagen auf dem Markt bis zu eine Million Einheiten ausgeliefert hat. Ja, es hat im Durchschnitt 500.000 Exemplare pro Tag, was für eine neue IP äußerst beeindruckend ist.

Zu diesem Erfolg sagte Capcom: "Als völlig neue IP stellt Pragmata eine neue Herausforderung für Capcom dar, die von Grund auf mit einer originellen Welt und einem Gameplay-Konzept aufgebaut wurde. Wir freuen uns sehr, dass so viele Spieler weltweit das Spiel genossen haben, was es uns ermöglicht, diesen Meilenstein von einer Million verkaufter Einheiten zu erreichen. Künftig werden wir weiterhin alles daran setzen, die Attraktivität von Pragmata einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen."

Das Interessante ist, dass dieser Erfolg vielleicht nur ein Bruchteil dessen ist, was noch kommt, da Capcom ausdrücklich angibt, dass die Switch-2-Version des Spiels in Japan und anderen asiatischen Ländern noch nicht erschienen ist und stattdessen für den 24. April geplant ist. Das könnte bedeuten, dass Pragmata bis Ende dieser Woche ein Zwei-Millionen-Umsatz oder mehr ist.

Hast du schon Pragmata ausprobiert? Falls nicht, verpassen Sie nicht unsere Rezension für umfassendere Gedanken zum Spiel.